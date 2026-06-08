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Премьер Грузии поздравил Пашиняна с успехом его партии на выборах в Армении

Премьер Грузии поздравил Пашиняна с успехом его партии на выборах в Армении

Sputnik Грузия

В выборах участвовали 18 политических сил — 16 партий и два блока 08.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-08T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с успехом возглавляемой им партии "Гражданский договор" на парламентских выборах.Согласно данным Центральной избирательной комиссии Армении после обработки всех бюллетеней, партия Пашиняна получила 49,81% голосов избирателей. Этот результат оказался ниже порога, необходимого для самостоятельного формирования правительства."Искренне поздравляю премьер-министра Никола Пашиняна с успехом его партии на выборах. С нетерпением жду продолжения нашего тесного сотрудничества, чтобы укрепить стратегическое партнерство и дружественные отношения между Грузией и Арменией на благо наших народов", — написал Кобахидзе в соцсети X.По данным ЦИК Армении, второе место с результатом 23,29% занял блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна. Третьим стал альянс "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна, набравший 9,94% голосов.В Национальное собрание Армении входит не менее 101 депутата, срок полномочий которых составляет пять лет. В выборах участвовали 18 политических сил — 16 партий и два блока.Среди них была и партия "Гражданский договор" Пашиняна, который занимает пост премьер-министра с 2018 года и рассчитывает сохранить власть еще на один срок.Явка на выборах составила 58,97%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, армения, никол пашинян, ираклий кобахидзе