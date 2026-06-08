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Возобновились работы по очистке самой опасной дороги в Грузии

Возобновились работы по очистке самой опасной дороги в Грузии

Sputnik Грузия

Тушети – один из самых труднодоступных и живописных высокогорных регионов Грузии, куда ведет только одна опасная горная дорога 08.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-08T16:56+0400

2026-06-08T16:56+0400

2026-06-08T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Работы по очистке автомагистрали внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало, ведущей к высокогорному краю Тушети (регион Кахети), возобновились и ведутся в интенсивном режиме, сообщил департамент автомобильных дорог Грузии.Дорога в Тушети, известная как одна из самых опасных и живописных высокогорных дорог мира, открыта только в теплое время года (с июня по сентябрь) и закрывается с наступлением заморозков. Из-за обильного снегопада дорога становится непроходимой. Эта дорога – единственная связывающая Телави, главный город Кахети, с высокогорным селом Омало. Ее длина – 72 километра. По информации ведомства, работы по расчистке перевала ведутся с апреля текущего года, однако в середине апреля во время работ на дорогу сошли лавины и оползни, повредив специальную технику. Из-за непогоды движение транспорта на уже расчищенных участках было вновь ограничено, что сделало невозможным продолжение работ по расчистке дороги. Учитывая сложившуюся ситуацию, подрядная компания приступила к повторной очистке уже расчищенных участков дороги, мобилизовав дополнительную технику. Для обеспечения беспрепятственного проведения работ на лавиноопасных участках также была задействована дополнительная техника. Как отметили в ведомстве, в текущем году на перевале выпало беспрецедентное количество снега. В некоторых лавиноопасных районах высота снежной массы превышает 15 метров. В настоящее время ведутся работы на 42-м километре дороги, в районе перевала Абано, с использованием экскаваторов, погрузчиков и бульдозеров. Из-за сложного рельефа местности и чрезвычайной сложности дороги использование других видов тяжелой специальной техники на этом участке невозможно. Тушети – высокогорный регион с неповторимыми пейзажами. В этот красивый край нелегко попасть. Сюда ведет лишь одна дорога, которая считается одной из самых опасных в мире. Дорога Пшавели-Абано-Омало – одна из самых сложных и живописных горных дорог в Европе. Дорога Пшавели-Омало начинается от села Пшавели и соединяется с Омало через перевал Абано, который находится на высоте 2 950 метров над уровнем моря. Дорога узкая, и на ней часто возникают оползни. Из-за сложного рельефа и метеорологических условий движение по дороге возможно около четырех-пяти месяцев в году. В остальное время года по дороге разрешено движение только автомобилям высокой проходимости. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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