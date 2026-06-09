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Страшные последствия мощного землетрясения на Филиппинах - фото
Страшные последствия мощного землетрясения на Филиппинах - фото
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Сильнее всего от разрушительного землетрясения пострадал филиппинский остров Минданао, где стихия уничтожила около 1,5 тысячи зданий. Смотрите в фотоленте... 09.06.2026, Sputnik Грузия
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Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло 8 июня у южного побережья Филиппин. Подземные толчки вызвали серьёзные разрушения, а у берегов страны были зафиксированы волны цунами высотой до одного метра. Жертвами стихии стали 37 человек, ещё четверо считаются пропавшими без вести.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, филиппины, в мире, происшествия
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, филиппины, в мире, происшествия

Страшные последствия мощного землетрясения на Филиппинах - фото

10:40 09.06.2026 (обновлено: 09:49 10.06.2026)
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Сильнее всего от разрушительного землетрясения пострадал филиппинский остров Минданао, где стихия уничтожила около 1,5 тысячи зданий. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий стихийного бедствия
Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло 8 июня у южного побережья Филиппин. Подземные толчки вызвали серьёзные разрушения, а у берегов страны были зафиксированы волны цунами высотой до одного метра. Жертвами стихии стали 37 человек, ещё четверо считаются пропавшими без вести.
© REUTERS EDWIN ESPEJO

Люди стоят возле обрушившегося здания после землетрясения магнитудой 7,8 в городе Генерал-Сантос, Филиппины.

Люди стоят возле обрушившегося здания после землетрясения магнитудой 7,8 в городе Генерал-Сантос, Филиппины. - Sputnik Грузия
1/9
© REUTERS EDWIN ESPEJO

Люди стоят возле обрушившегося здания после землетрясения магнитудой 7,8 в городе Генерал-Сантос, Филиппины.

© REUTERS GenSan DEV

Поврежденный автомобиль после землетрясения.

Поврежденный автомобиль после землетрясения. - Sputnik Грузия
2/9
© REUTERS GenSan DEV

Поврежденный автомобиль после землетрясения.

© REUTERS GenSan DEV

Сотрудники экстренных служб и люди, стоящие рядом с поврежденными зданиями.

Сотрудники экстренных служб и люди, стоящие рядом с поврежденными зданиями. - Sputnik Грузия
3/9
© REUTERS GenSan DEV

Сотрудники экстренных служб и люди, стоящие рядом с поврежденными зданиями.

© REUTERS Deped Mahayahay Elementary School

Дети во время землетрясения на Филиппинах.

Дети во время землетрясения на Филиппинах. - Sputnik Грузия
4/9
© REUTERS Deped Mahayahay Elementary School

Дети во время землетрясения на Филиппинах.

© REUTERS GenSan DEV

Мужчина идет рядом с обрушившимся зданием.

Мужчина идет рядом с обрушившимся зданием. - Sputnik Грузия
5/9
© REUTERS GenSan DEV

Мужчина идет рядом с обрушившимся зданием.

© AP Photo / Ernesto Torres Jr

Пыль и обломки возле здания.

Пыль и обломки возле здания. - Sputnik Грузия
6/9
© AP Photo / Ernesto Torres Jr

Пыль и обломки возле здания.

© REUTERS GenSan DEV

Обрушившееся после землетрясения здание.

Обрушившееся после землетрясения здание. - Sputnik Грузия
7/9
© REUTERS GenSan DEV

Обрушившееся после землетрясения здание.

© AP Photo / Ernesto Torres Jr

Автомобили, поврежденные обломками.

Автомобили, поврежденные обломками. - Sputnik Грузия
8/9
© AP Photo / Ernesto Torres Jr

Автомобили, поврежденные обломками.

© REUTERS GenSan DEV

Люди перемещаются возле поврежденных зданий.

Люди перемещаются возле поврежденных зданий. - Sputnik Грузия
9/9
© REUTERS GenSan DEV

Люди перемещаются возле поврежденных зданий.

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