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Страшные последствия мощного землетрясения на Филиппинах - фото

Страшные последствия мощного землетрясения на Филиппинах - фото

Sputnik Грузия

Сильнее всего от разрушительного землетрясения пострадал филиппинский остров Минданао, где стихия уничтожила около 1,5 тысячи зданий. Смотрите в фотоленте... 09.06.2026, Sputnik Грузия

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Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло 8 июня у южного побережья Филиппин. Подземные толчки вызвали серьёзные разрушения, а у берегов страны были зафиксированы волны цунами высотой до одного метра. Жертвами стихии стали 37 человек, ещё четверо считаются пропавшими без вести.

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