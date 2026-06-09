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Страшные последствия мощного землетрясения на Филиппинах - фото
Страшные последствия мощного землетрясения на Филиппинах - фото
Sputnik Грузия
Сильнее всего от разрушительного землетрясения пострадал филиппинский остров Минданао, где стихия уничтожила около 1,5 тысячи зданий. Смотрите в фотоленте... 09.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-09T10:40+0400
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Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло 8 июня у южного побережья Филиппин. Подземные толчки вызвали серьёзные разрушения, а у берегов страны были зафиксированы волны цунами высотой до одного метра. Жертвами стихии стали 37 человек, ещё четверо считаются пропавшими без вести.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, филиппины, в мире, происшествия
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, филиппины, в мире, происшествия
Страшные последствия мощного землетрясения на Филиппинах - фото 10:40 09.06.2026 (обновлено: 09:49 10.06.2026)
Сильнее всего от разрушительного землетрясения пострадал филиппинский остров Минданао, где стихия уничтожила около 1,5 тысячи зданий. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий стихийного бедствия
Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло 8 июня у южного побережья Филиппин. Подземные толчки вызвали серьёзные разрушения, а у берегов страны были зафиксированы волны цунами высотой до одного метра. Жертвами стихии стали 37 человек, ещё четверо считаются пропавшими без вести.
© REUTERS EDWIN ESPEJO
Люди стоят возле обрушившегося здания после землетрясения магнитудой 7,8 в городе Генерал-Сантос, Филиппины.
Люди стоят возле обрушившегося здания после землетрясения магнитудой 7,8 в городе Генерал-Сантос, Филиппины.
© REUTERS GenSan DEV
Поврежденный автомобиль после землетрясения.
Поврежденный автомобиль после землетрясения.
© REUTERS GenSan DEV
Сотрудники экстренных служб и люди, стоящие рядом с поврежденными зданиями.
Сотрудники экстренных служб и люди, стоящие рядом с поврежденными зданиями.
© REUTERS Deped Mahayahay Elementary School
Дети во время землетрясения на Филиппинах.
Дети во время землетрясения на Филиппинах.
© REUTERS GenSan DEV
Мужчина идет рядом с обрушившимся зданием.
Мужчина идет рядом с обрушившимся зданием.
© AP Photo / Ernesto Torres Jr
Пыль и обломки возле здания.
Пыль и обломки возле здания.
© REUTERS GenSan DEV
Обрушившееся после землетрясения здание.
Обрушившееся после землетрясения здание.
© AP Photo / Ernesto Torres Jr
Автомобили, поврежденные обломками.
Автомобили, поврежденные обломками.
© REUTERS GenSan DEV
Люди перемещаются возле поврежденных зданий.
Люди перемещаются возле поврежденных зданий.