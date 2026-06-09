https://sputnik-georgia.ru/20260609/belgiya-prinyala-festival-gruzinskogo-vina-299061102.html

Бельгия приняла фестиваль грузинского вина

Бельгия приняла фестиваль грузинского вина

Sputnik Грузия

Фестиваль посетили профессионалы виноделия, импортеры, представители СМИ и сектора гостеприимств 09.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-09T15:16+0400

2026-06-09T15:16+0400

2026-06-09T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Фестиваль "День натурального грузинского вина" прошел в столице Бельгии Брюсселе, сообщили в Национальном агентстве вина Грузии. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках и создание новых экспортных возможностей является приоритетом правительства Грузии. На маркетинговую деятельность в 2025 году Агентство вина потратило 17,4 млн лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом. Фестиваль прошел при поддержке Национального агентства вина, а организатором выступила подрядная компания агентства FLOW SRL. На мероприятии были представлены вина разных наименований от шести производителей вина и крепких спиртных напитков. Фестиваль посетили профессионалы виноделия, импортеры, представители СМИ и сектора гостеприимства, которые получили возможность узнать об истории, традициях, культуре и современной индустрии грузинского виноделия. По информации Агентства, представление грузинских вин на мероприятиях такого формата – лучшая возможность повысить узнаваемость на европейском рынке и найти новых торговых партнеров. Одним из главных направлений деятельности Национального агентства вина является продвижение грузинского вина на международных рынках. С 2013 года ведомство проводит целенаправленные рекламные и маркетинговые кампании в США, Европе и Азии с целью диверсификации рынков. Традиция виноделия в Грузии насчитывает восемь тысяч лет и занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, а также в памятниках духовной и материальной культуры широко используются образы вина и виноградной лозы. Сегодня в Грузии культивируются сотни различных сортов винограда. Примерно 500 из 4 тысяч известных в мире сортов имеют грузинское происхождение. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври был включен в список нематериального культурного наследия человечества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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вино и виноделие грузии, грузинское вино, виноделие, грузия, новости, экономика, брюссель, бельгия, национальное агентство вина, юнеско