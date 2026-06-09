https://sputnik-georgia.ru/20260609/beshiktash-khochet-kupit-georgiya-mamardashvili-u-liverpulya-299063045.html

"Бешикташ" хочет купить Георгия Мамардашвили у "Ливерпуля"

"Бешикташ" хочет купить Георгия Мамардашвили у "Ливерпуля"

Sputnik Грузия

Рыночная стоимость Мамардашвили, по данным Transfermarkt, составляет 28 миллионов 09.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-09T14:38+0400

2026-06-09T14:38+0400

2026-06-09T15:12+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Турецкий "Бешикташ" ведет переговоры с английским "Ливерпулем" о переходе 25-летнего грузинского вратаря Георгия Мамардашвили, сообщили турецкие СМИ. Один из ведущих клубов мирового футбола "Ливерпуль" приобрел вратаря сборной Грузии по футболу у "Валенсии" в 2024 году. В течение сезона грузинский вратарь оставался в аренде в испанской команде. "Валенсия" получила за Мамардашвили более 35 млн евро. "Турецкая команда начала работу над трансфером вратаря, который произвел впечатление на всех на чемпионате Европы 2024 года. "Бешикташ" уже связался с "Ливерпулем" по вопросу трансфера Мамардашвили", – пишет Besiiktas-Plus. Как утверждает издание, сам вратарь хочет перейти в команду, где он будет играть регулярно. В минувшем сезоне Мамардашвили выходил на поле в стартовом составе только в случае травмы основного вратаря "Ливерпуля" бразильца Алисона Бекера.Рыночная стоимость Мамардашвили, по данным немецкого интернет-портала Transfermarkt, составляет 28 миллионов. За "Ливерпуль" Георгий Мамардашвили отыграл в минувшем сезоне 20 матчей во всех турнирах и пропустил 34 мяча. В трех встречах сопернику не удалось распечатать ворота грузинского голкипера. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, георгий мамардашвили, футбол, будни грузинского футбола в европе