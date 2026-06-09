https://sputnik-georgia.ru/20260609/chast-osuzhdennykh-po-delu-o-shturme-prezidentskogo-dvortsa-v-tbilisi-vyshla-na-svobodu-299065700.html

Часть осужденных по делу о штурме президентского дворца в Тбилиси вышла на свободу

Часть осужденных по делу о штурме президентского дворца в Тбилиси вышла на свободу

Sputnik Грузия

Прокуратура согласилась на соглашение о признании вины с указанными лицами после того, как они признали свою вину и представили неопровержимые доказательства 09.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-09T17:08+0400

2026-06-09T17:08+0400

2026-06-09T17:08+0400

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Восемь человек, осужденных по делу о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября, после заключения процессуального соглашения вышли на свободу. Речь идет о Еве Шаншиашвили, Александре Гоголадзе, Гоче Каташвили, Сулхане Абралава, Рамазе Джорбенадзе, Джандри Тиркия, Геннадии Келихашвили и Давиде Гурцкая. Все восемь лиц получили условный срок – три года. Они были освобождены из зала суда, за исключением обвиняемой Шаншиашвили, которой в качестве меры пресечения ранее была определена выплата залога. Соглашение о признании вины, достигнутое сторонами, было утверждено судьей Джвебе Начкебия. Прокуратура согласилась на соглашение о признании вины с указанными лицами после того, как они признали свою вину и представили неопровержимые доказательства. По этому эпизоду обвинения проходят 15 человек. Семеро из них не признали вину и отказались заключать соглашение со следствием. Судья Георгий Гелашвили продолжит рассмотрение их дел. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив таким образом о "передаче власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала 64 участников акции, в том числе пятерых организаторов. Задержанным были предъявлены обвинения по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Тбилисский городской суд 7 мая приговорил организаторов штурма администрации президента Грузии 4 октября 2025 года к длительным срокам заключения. В частности, оппозиционеры Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Паата Манджгаладзе получили по семь лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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тбилисский городской суд, ираклий надирадзе, паата бурчуладзе, тбилиси, грузия, новости, происшествия, акция протеста