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Часть осужденных по делу о штурме президентского дворца в Тбилиси вышла на свободу
Часть осужденных по делу о штурме президентского дворца в Тбилиси вышла на свободу
Sputnik Грузия
Прокуратура согласилась на соглашение о признании вины с указанными лицами после того, как они признали свою вину и представили неопровержимые доказательства 09.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-09T17:08+0400
2026-06-09T17:08+0400
2026-06-09T17:08+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Восемь человек, осужденных по делу о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября, после заключения процессуального соглашения вышли на свободу. Речь идет о Еве Шаншиашвили, Александре Гоголадзе, Гоче Каташвили, Сулхане Абралава, Рамазе Джорбенадзе, Джандри Тиркия, Геннадии Келихашвили и Давиде Гурцкая. Все восемь лиц получили условный срок – три года. Они были освобождены из зала суда, за исключением обвиняемой Шаншиашвили, которой в качестве меры пресечения ранее была определена выплата залога. Соглашение о признании вины, достигнутое сторонами, было утверждено судьей Джвебе Начкебия. Прокуратура согласилась на соглашение о признании вины с указанными лицами после того, как они признали свою вину и представили неопровержимые доказательства. По этому эпизоду обвинения проходят 15 человек. Семеро из них не признали вину и отказались заключать соглашение со следствием. Судья Георгий Гелашвили продолжит рассмотрение их дел. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив таким образом о "передаче власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала 64 участников акции, в том числе пятерых организаторов. Задержанным были предъявлены обвинения по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Тбилисский городской суд 7 мая приговорил организаторов штурма администрации президента Грузии 4 октября 2025 года к длительным срокам заключения. В частности, оппозиционеры Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Паата Манджгаладзе получили по семь лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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тбилисский городской суд, ираклий надирадзе, паата бурчуладзе, тбилиси, грузия, новости, происшествия, акция протеста
тбилисский городской суд, ираклий надирадзе, паата бурчуладзе, тбилиси, грузия, новости, происшествия, акция протеста
Часть осужденных по делу о штурме президентского дворца в Тбилиси вышла на свободу
Прокуратура согласилась на соглашение о признании вины с указанными лицами после того, как они признали свою вину и представили неопровержимые доказательства
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Восемь человек, осужденных по делу о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября, после заключения процессуального соглашения вышли на свободу.
Речь идет о Еве Шаншиашвили, Александре Гоголадзе, Гоче Каташвили, Сулхане Абралава, Рамазе Джорбенадзе, Джандри Тиркия, Геннадии Келихашвили и Давиде Гурцкая.
Все восемь лиц получили условный срок – три года. Они были освобождены из зала суда, за исключением обвиняемой Шаншиашвили, которой в качестве меры пресечения ранее была определена выплата залога.
Соглашение о признании вины, достигнутое сторонами, было утверждено судьей Джвебе Начкебия. Прокуратура согласилась на соглашение о признании вины с указанными лицами после того, как они признали свою вину и представили неопровержимые доказательства.
По этому эпизоду обвинения проходят 15 человек. Семеро из них не признали вину и отказались заключать соглашение со следствием. Судья Георгий Гелашвили продолжит рассмотрение их дел.
Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси
Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив таким образом о "передаче власти народу".
Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала 64 участников акции, в том числе пятерых организаторов.
Задержанным были предъявлены обвинения по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".
Тбилисский городской суд 7 мая приговорил организаторов штурма администрации президента Грузии 4 октября 2025 года к длительным срокам заключения. В частности, оппозиционеры Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Паата Манджгаладзе получили по семь лет лишения свободы.