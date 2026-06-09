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Должна ли Грузия выстраивать стратегические отношения с Китаем?
Должна ли Грузия выстраивать стратегические отношения с Китаем?
Sputnik Грузия
09.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-09T12:31+0400
2026-06-09T12:31+0400
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новости, грузия, китай, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, политика, опросы
новости, грузия, китай, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, политика, опросы
Должна ли Грузия выстраивать стратегические отношения с Китаем?