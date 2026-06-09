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Евросоюзу наплевать на демократию и права человека – премьер Грузии

Евросоюзу наплевать на демократию и права человека – премьер Грузии

Sputnik Грузия

По мнению премьера, европейские структуры закрывали глаза на серьезные нарушения в Грузии во времена прежних властей, фактически предоставляя им "зеленый свет" 09.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-09T11:45+0400

2026-06-09T11:45+0400

2026-06-09T12:24+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Евросоюзу наплевать на демократию, права человека и политический плюрализм, а решения касательно разных стран принимаются исходя из политических интересов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.По словам главы правительства, двойные стандарты европейской бюрократии можно увидеть на примере ряда государств, которым предоставляют статус кандидата в Евросоюз или открывают переговоры о членстве. "То, что Евросоюзу, грубо говоря, наплевать на демократию, видно на примере Украины, Молдовы и многих других стран. Это было видно и на примере Грузии в 2004-2012 годах, когда заключенных буквально пытали. Тогда Евросоюзу были безразличны демократия и права человека", – сказал Кобахидзе в эфире телеканала "Рустави 2". По мнению премьера, европейские структуры закрывали глаза на серьезные нарушения в Грузии во времена прежних властей, фактически давая им "зеленый свет". По словам Кобахидзе, аналогичный подход применяется и сегодня в отношении других государств, которым предоставляют статус кандидата на вступление в ЕС или открывают переговоры о членстве. Премьер также раскритиковал представление о том, что европейская и американская бюрократия всегда руководствуется исключительно демократическими ценностями и соблюдением прав человека. "Нет святых ни в европейской бюрократии, ни в американской бюрократии — не было тогда и нет сегодня. Единственная надежда заключается в том, что на фоне политических изменений в целом сформируется справедливый подход", – отметил премьер. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти страны объясняют ухудшение отношений с ЕС разногласиями по поводу конфликта на Украине, а также стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, украина, брюссель, тбилиси, ираклий кобахидзе, еврокомиссия