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Грузия и Китай повышают отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства

Грузия и Китай повышают отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства

Sputnik Грузия

Это важнейшее решение отражает глубину взаимных интересов и общую приверженность укреплению мира, благополучия и устойчивого развития для наших народов и... 09.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-09T10:53+0400

2026-06-09T10:53+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник обменялись поздравлениями по случаю 34-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами и совместно объявили о повышении двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.Об этом заявил замминистра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили на брифинге, проведенном совместно с послом Китая в Грузии Чжоу Цянем.Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. "В честь 34-й годовщины установления дипломатических отношений между Грузией и Китаем, президент Грузии Михаил Кавелашвили и президент Китая Си Цзиньпин сделали важное совместное заявление в своих поздравительных письмах: стратегическое партнерство между двумя странами будет поднято на более высокий уровень – всеобъемлющего стратегического партнерства", – сказал Хвтисиашвили. По его словам, установление стратегического партнерства между Грузией и Китаем в 2023 году стало важным этапом в двусторонних отношениях. "Открылась новая глава прочного партнерства, создавшая множество путей для результативного сотрудничества", – отметил Хвтисиашвили. По его словам, Грузия еще раз подтвердила свою твердую приверженность и готовность развивать сотрудничество в различных областях. "Мы уверены, что наши совместные инициативы и проекты будут и впредь приносить значительные результаты. Я уверен, что прочные узы дружбы и сотрудничества между Грузией и Китаем будут и дальше процветать, служа интересам наших стран и народов", – добавил", – заявил Хвтисиашвили. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с туристической целью и находиться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых, образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе посетил Китай с официальным визитом в ноябре 2025 года. Спустя несколько месяцев, весной 2026 года, Китай посетила глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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