https://sputnik-georgia.ru/20260609/gruziya-ukrepila-pozitsii-v-mirovom-reytinge-prozrachnosti-299061305.html
Грузия укрепила позиции в мировом рейтинге прозрачности
Грузия укрепила позиции в мировом рейтинге прозрачности
Sputnik Грузия
Такие результаты обусловлены сильными государственными и демократическими институтами, а также эффективной экономической политикой, заявил премьер 09.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-09T18:12+0400
2026-06-09T18:12+0400
2026-06-09T18:12+0400
грузия
новости
политика
великобритания
европа
тбилиси
ираклий кобахидзе
нато
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23338/11/233381180_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_10b1361a74b8a3a212251440c698b733.jpg
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Грузия является лидером среди стран-кандидатов на вступление в Евросоюз и опережает ряд государств-членов ЕС по многим международным показателям, что свидетельствует об эффективности проводимой политики и работы государственных институтов, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Грузия заняла 14-е место в мире по уровню прозрачности правительства согласно "Индексу эффективного государственного управления – 2026", подготовленному Институтом государственного управления Чендлера. По данным исследования, согласно показателю прозрачности, страна вошла в десятку лучших в Европе и опередила ряд государств ЕС, НАТО и "Большой семерки", включая Великобританию, Францию, Италию, Испанию и Японию. "По всем объективным оценкам Грузия является абсолютным лидером, прежде всего среди стран-кандидатов. Кроме того, вы знаете, что во многих международных рейтингах мы опережаем не одну страну-члена Евросоюза", – сказал Кобахидзе. Премьер отметил, что такие результаты обусловлены сильными государственными и демократическими институтами, а также эффективной экономической политикой. По его словам, именно благодаря этому Грузия демонстрирует высокие темпы экономического роста не только в регионе, но и в Европе в целом. "Это результат того, что в Грузии проводится правильная политика по различным направлениям. В стране действуют сильные государственные и демократические институты, а также реализуется эффективная экономическая политика", – подчеркнул премьер. Кобахидзе связал высокие позиции страны в международных рейтингах с оценками авторитетных организаций, которые анализируют различные аспекты государственного управления и экономического развития. "Безусловно, именно этим объясняются высокие позиции Грузии в рейтингах и индексах, которые публикуют международные организации с высокой репутацией", – пояснил премьер. В рамках оценки учитывались такие показатели, как прозрачность государственных закупок, открытость процесса выработки государственной политики, доступность законодательства и государственных данных. Дополнительным фактором высокой оценки стали результаты Грузии в Индексе открытости бюджета: согласно данным International Budget Partnership, страна сохраняет первое место в мире по прозрачности бюджета с 2023 года. При этом в общем рейтинге качества государственного управления Chandler Good Government Index 2026 Грузия занимает 43-е место среди 133 стран мира. Наиболее высокие позиции страна демонстрирует именно по компоненту прозрачности, где она находится на 14-м месте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
великобритания
европа
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23338/11/233381180_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_94b67915b2daf0dd70f48bd1423d71a9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, великобритания, европа, тбилиси, ираклий кобахидзе, нато
грузия, новости, политика, великобритания, европа, тбилиси, ираклий кобахидзе, нато
Грузия укрепила позиции в мировом рейтинге прозрачности
Такие результаты обусловлены сильными государственными и демократическими институтами, а также эффективной экономической политикой, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Грузия является лидером среди стран-кандидатов на вступление в Евросоюз и опережает ряд государств-членов ЕС по многим международным показателям, что свидетельствует об эффективности проводимой политики и работы государственных институтов, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Грузия заняла 14-е место в мире по уровню прозрачности правительства согласно "Индексу эффективного государственного управления – 2026", подготовленному Институтом государственного управления Чендлера. По данным исследования, согласно показателю прозрачности, страна вошла в десятку лучших в Европе и опередила ряд государств ЕС, НАТО и "Большой семерки", включая Великобританию, Францию, Италию, Испанию и Японию.
"По всем объективным оценкам Грузия является абсолютным лидером, прежде всего среди стран-кандидатов. Кроме того, вы знаете, что во многих международных рейтингах мы опережаем не одну страну-члена Евросоюза", – сказал Кобахидзе.
Премьер отметил, что такие результаты обусловлены сильными государственными и демократическими институтами, а также эффективной экономической политикой. По его словам, именно благодаря этому Грузия демонстрирует высокие темпы экономического роста не только в регионе, но и в Европе в целом.
"Это результат того, что в Грузии проводится правильная политика по различным направлениям. В стране действуют сильные государственные и демократические институты, а также реализуется эффективная экономическая политика", – подчеркнул премьер.
Кобахидзе связал высокие позиции страны в международных рейтингах с оценками авторитетных организаций, которые анализируют различные аспекты государственного управления и экономического развития.
"Безусловно, именно этим объясняются высокие позиции Грузии в рейтингах и индексах, которые публикуют международные организации с высокой репутацией", – пояснил премьер.
Индекс прозрачности формируется на основе данных международных исследований, включая материалы TRACE International и Международного бюджетного партнерства (International Budget Partnership).
В рамках оценки учитывались такие показатели, как прозрачность государственных закупок, открытость процесса выработки государственной политики, доступность законодательства и государственных данных.
Дополнительным фактором высокой оценки стали результаты Грузии в Индексе открытости бюджета: согласно данным International Budget Partnership, страна сохраняет первое место в мире по прозрачности бюджета с 2023 года.
При этом в общем рейтинге качества государственного управления Chandler Good Government Index 2026 Грузия занимает
43-е место среди 133 стран мира. Наиболее высокие позиции страна демонстрирует именно по компоненту прозрачности, где она находится на 14-м месте.