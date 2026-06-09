https://sputnik-georgia.ru/20260609/gruziya-ukrepila-pozitsii-v-mirovom-reytinge-prozrachnosti-299061305.html

Грузия укрепила позиции в мировом рейтинге прозрачности

Грузия укрепила позиции в мировом рейтинге прозрачности

Sputnik Грузия

Такие результаты обусловлены сильными государственными и демократическими институтами, а также эффективной экономической политикой, заявил премьер 09.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-09T18:12+0400

2026-06-09T18:12+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Грузия является лидером среди стран-кандидатов на вступление в Евросоюз и опережает ряд государств-членов ЕС по многим международным показателям, что свидетельствует об эффективности проводимой политики и работы государственных институтов, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Грузия заняла 14-е место в мире по уровню прозрачности правительства согласно "Индексу эффективного государственного управления – 2026", подготовленному Институтом государственного управления Чендлера. По данным исследования, согласно показателю прозрачности, страна вошла в десятку лучших в Европе и опередила ряд государств ЕС, НАТО и "Большой семерки", включая Великобританию, Францию, Италию, Испанию и Японию. "По всем объективным оценкам Грузия является абсолютным лидером, прежде всего среди стран-кандидатов. Кроме того, вы знаете, что во многих международных рейтингах мы опережаем не одну страну-члена Евросоюза", – сказал Кобахидзе. Премьер отметил, что такие результаты обусловлены сильными государственными и демократическими институтами, а также эффективной экономической политикой. По его словам, именно благодаря этому Грузия демонстрирует высокие темпы экономического роста не только в регионе, но и в Европе в целом. "Это результат того, что в Грузии проводится правильная политика по различным направлениям. В стране действуют сильные государственные и демократические институты, а также реализуется эффективная экономическая политика", – подчеркнул премьер. Кобахидзе связал высокие позиции страны в международных рейтингах с оценками авторитетных организаций, которые анализируют различные аспекты государственного управления и экономического развития. "Безусловно, именно этим объясняются высокие позиции Грузии в рейтингах и индексах, которые публикуют международные организации с высокой репутацией", – пояснил премьер. В рамках оценки учитывались такие показатели, как прозрачность государственных закупок, открытость процесса выработки государственной политики, доступность законодательства и государственных данных. Дополнительным фактором высокой оценки стали результаты Грузии в Индексе открытости бюджета: согласно данным International Budget Partnership, страна сохраняет первое место в мире по прозрачности бюджета с 2023 года. При этом в общем рейтинге качества государственного управления Chandler Good Government Index 2026 Грузия занимает 43-е место среди 133 стран мира. Наиболее высокие позиции страна демонстрирует именно по компоненту прозрачности, где она находится на 14-м месте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, великобритания, европа, тбилиси, ираклий кобахидзе, нато