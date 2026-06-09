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Какой сегодня церковный праздник: 9 июня 2026

Какой сегодня церковный праздник: 9 июня 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 9 июня отмечают день памяти cвятых Феодоры, Дидима и Ферапонта 09.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-09T01:01+0400

2026-06-09T01:01+0400

2026-06-09T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Феодора и ДидимПо церковному календарю 9 июня поминают девицу Феодору и воина Дидима, пострадавших в городе Александрии за веру при императоре Диоклетиане (284-305).Феодора, представ перед правителем Александрии, бесстрашно исповедала себя христианкой. На вопрос правителя, почему она не вышла замуж, дева ответила, что осталась девственницей, посвятив себя Богу.Повелев отвести деву в темницу, правитель дал ей на размышления три дня, угрожая отдать ее в блудный дом. Время истекло, но девица своего мнения не изменила, и ее отдали в блудный дом, где развратники спорили, кто первым войдет к ней.Воин Дидим, ворвавшись в блудный дом, разогнал испуганных развратников и спас деву. Воина-христианина за это осудили на смерть – ему и Феодоре отрубили головы, а тела мучеников сожгли. Произошло это примерно в 303 или 304 году.Ферапонт МожайскийПо церковному календарю 9 июня поминают преподобного Ферапонта Можайского.Родился будущий cвятой в дворянской семье Поскочиных в Волоколамске в 1337 году. Постриг принял в 40 лет в московском Симоновом монастыре, где сблизился с Кириллом Белозерским, известным деятелем русского монашества. Подвижники вместе слушали наставления cвятого Сергия Радонежского, посещавшего несколько раз их обитель.Преподобные поселились на Вологодчине (Белозерский край), где некоторое время жили вместе. Потом Ферапонт по взаимному согласию перешел на новое место и основал монастырь, названный впоследствии в его честь.Отказавшись стать настоятелем обители, он всячески содействовал ее устройству. К нему приходили за наставлением и советом как монахи, так и миряне, но сам Ферапонт со всеми сомнениями обращался всегда к своему другу Кириллу Белозерскому.Князь Андрей (сын Дмитрия Донского) в начале XV века попросил святого основать монастырь в Можайске. Преподобный прожил там 18 лет и похоронен в созданной им же Лужецкой обители.ИмениныПо церковному календарю 9 июня именины отмечают Анастасия, Федора, Давид, Иван, Иона, Леонтий, Леонид, Нил, Петр и Ферапонт.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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