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Хранилище истории: значение Национального архива Грузии – видео

Хранилище истории: значение Национального архива Грузии – видео

Sputnik Грузия

Национальный архив Грузии хранит многочисленные исторические документы. Коллекция архива превышает пять миллионов экспонатов – это письменные документы... 09.06.2026, Sputnik Грузия

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Национальный архив был основан в 1920 году во времена Первой Демократической Республики Грузия. Он сыграл важнейшую роль в сохранении исторических записей и свидетельств.В 1927 году был основан Центральный архив современной истории Грузии. В 2006 году Национальный архив был расширен за счет включения в его структуру Центрального исторического архива и Национального архива Кутаиси.Национальный архив Грузии сегодня является не только хранилищем истории, но и важным научным учреждением, где проводятся различные исследования. Некоторые из хранящихся в архиве документов датируются IX веком нашей эры.

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