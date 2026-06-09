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Хранилище истории: значение Национального архива Грузии – видео
Хранилище истории: значение Национального архива Грузии – видео
Sputnik Грузия
Национальный архив Грузии хранит многочисленные исторические документы. Коллекция архива превышает пять миллионов экспонатов – это письменные документы... 09.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-09T14:40+0400
2026-06-09T14:40+0400
2026-06-09T15:16+0400
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Национальный архив был основан в 1920 году во времена Первой Демократической Республики Грузия. Он сыграл важнейшую роль в сохранении исторических записей и свидетельств.В 1927 году был основан Центральный архив современной истории Грузии. В 2006 году Национальный архив был расширен за счет включения в его структуру Центрального исторического архива и Национального архива Кутаиси.Национальный архив Грузии сегодня является не только хранилищем истории, но и важным научным учреждением, где проводятся различные исследования. Некоторые из хранящихся в архиве документов датируются IX веком нашей эры.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , национальный архив грузии, архив, история, грузия, видео
Хранилище истории: значение Национального архива Грузии – видео
14:40 09.06.2026 (обновлено: 15:16 09.06.2026)
Национальный архив Грузии хранит многочисленные исторические документы. Коллекция архива превышает пять миллионов экспонатов – это письменные документы, кинопленки, аудиозаписи, различные изображения и фотоснимки.
Национальный архив был основан в 1920 году во времена Первой Демократической Республики Грузия. Он сыграл важнейшую роль в сохранении исторических записей и свидетельств.
В 1927 году был основан Центральный архив современной истории Грузии. В 2006 году Национальный архив был расширен за счет включения в его структуру Центрального исторического архива и Национального архива Кутаиси.
Национальный архив Грузии сегодня является не только хранилищем истории, но и важным научным учреждением, где проводятся различные исследования. Некоторые из хранящихся в архиве документов датируются IX веком нашей эры.