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Мирошник: ВСУ достигли нового пика эскалации атак по мирным россиянам
Мирошник: ВСУ достигли нового пика эскалации атак по мирным россиянам
Sputnik Грузия
За минувшую неделю от преднамеренных действий украинских военных формирований пострадало 277 мирных жителей, 43 погибли 09.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-09T13:23+0400
2026-06-09T13:23+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн – Sputnik. Киевский режим с начала текущего года достиг нового пика эскалации атак, проводимых по российскому гражданскому населению, об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.По данным дипломата, в период с 1 по 7 июня от преднамеренных действий украинских военных формирований пострадало 277 мирных россиян, из них 43 погибли.За этот период по гражданским объектам расположенным на территории России, ВСУ выпустили не менее 4743 боеприпасов.Отмечается, что самым тяжелым по последствиям стал преднамеренный удар по рейсовому автобусу Москва-Симферополь в ДНР, из-за которого погибли восемь человек.Посол обратил внимание на то, что украинские боевики, используя дроны, пытались блокировать транспортное сообщение по магистралям Крыма, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Наибольшее число пострадавших гражданских лиц отмечается в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской, Брянской областях.Представитель МИД обратил особое внимание, что украинские военные формирования атакуют гражданские цели в густонаселенных районах. По его словам, эти действия подтверждают стремление киевского режима нанести наибольший ущерб гражданскому населению и создать невыносимые условия для жизни целых регионов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, крым, мид россии, украина, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, крым, мид россии, украина, обострение ситуации вокруг украины
Мирошник: ВСУ достигли нового пика эскалации атак по мирным россиянам
13:23 09.06.2026 (обновлено: 16:23 09.06.2026)
За минувшую неделю от преднамеренных действий украинских военных формирований пострадало 277 мирных жителей, 43 погибли
ТБИЛИСИ, 9 июн – Sputnik. Киевский режим с начала текущего года достиг нового пика эскалации атак, проводимых по российскому гражданскому населению, об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По данным дипломата, в период с 1 по 7 июня от преднамеренных действий украинских военных формирований пострадало 277 мирных россиян, из них 43 погибли.
"Среднее число ежесуточных прилетов на минувшей неделе достигло 677 боеприпасов", – указывается в еженедельном докладе Мирошника.
За этот период по гражданским объектам расположенным на территории России, ВСУ выпустили не менее 4743 боеприпасов.
Отмечается, что самым тяжелым по последствиям стал преднамеренный удар по рейсовому автобусу Москва-Симферополь в ДНР, из-за которого погибли восемь человек.
Посол обратил внимание на то, что украинские боевики, используя дроны, пытались блокировать транспортное сообщение по магистралям Крыма, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Наибольшее число пострадавших гражданских лиц отмечается в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской, Брянской областях.
Представитель МИД обратил особое внимание, что украинские военные формирования атакуют гражданские цели в густонаселенных районах. По его словам, эти действия подтверждают стремление киевского режима нанести наибольший ущерб гражданскому населению и создать невыносимые условия для жизни целых регионов.