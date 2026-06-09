https://sputnik-georgia.ru/20260609/muzhchinu-kotoryy-szheg-zazhivo-byvshuyu-zhenu-prigovorili-k-vysshey-mere-nakazaniya-v-gruzii-299067165.html

Мужчину, который сжег заживо бывшую жену, приговорили к высшей мере наказания в Грузии

Мужчину, который сжег заживо бывшую жену, приговорили к высшей мере наказания в Грузии

Sputnik Грузия

В результате инцидента у пострадавшей обгорело 40% тела. Она скончалась 2 октября 2025 года 09.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-09T20:21+0400

2026-06-09T20:21+0400

2026-06-09T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Горийский районный суд приговорил к высшей мере наказания – бессрочному заключению – 43-летнего жителя Грузии за убийство бывшей супруги. На суде стороне обвинения удалось доказать, что 25 сентября 2025 года Зураб Бурдули напал на свою экс-супругу, 34-летнюю Татию Ломинадзе, несколько раз ударил ее ножом, а после облил бензином и поджег. Соседи потушили пламя и вызвали скорую. У Ломинадзе обгорело 40% тела. Она скончалась 2 октября 2025 года. Суд признал Зураба Бурдули виновным в умышленном убийстве члена семьи на почве гендерной ненависти и отправил в бессрочное заключение. Высшая мера наказания в Грузии Бессрочное заключение предполагает пожизненное пребывание заключенного в тюрьме. Если же осужденный просидел в тюрьме 20 лет и успешно прошел утвержденную Минюстом программу подготовки к освобождению лиц, осужденных к бессрочному заключению, суд правомочен условно освободить его от дальнейшего отбывания наказания с испытательным сроком. Суд принимает решение на основании итогового отчета по программе подготовки к освобождению лиц, осужденных к бессрочному лишению свободы, с учетом характера преступления, поведения осужденного во время отбывания наказания, факта совершения им преступления в прошлом, судимости, риска повторного совершения преступления, семейных условий и личности осужденного.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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