https://sputnik-georgia.ru/20260609/nezakonnaya-vyrubka-lesa-v-gruzii-skolko-sluchaev-vyyavleno-v-mae-299057867.html

Незаконная вырубка леса в Грузии: сколько случаев выявлено в мае?

Незаконная вырубка леса в Грузии: сколько случаев выявлено в мае?

Sputnik Грузия

Два из выявленных нарушений содержат признаки уголовного преступления 09.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-09T13:40+0400

2026-06-09T13:40+0400

2026-06-09T13:40+0400

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национальное лесное агентство

вырубка лесов

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Сотрудники Национального лесного агентства выявили 56 правонарушений, связанных с охраной лесов в мае 2026 года, сообщили в пресс-службе ведомства. Основная часть всех случаев (45) касается незаконной вырубки леса и транспортировки лесоматериалов. В общей сложности было изъято более 45 кубометров незаконно вырубленной древесины, которые разместили в "деловых дворах" Агентства, – место, где жители Грузии могут официально приобрести лесоматериалы. Кроме того, два из выявленных нарушений содержат признаки уголовного преступления. Материалы были направлены в соответствующие органы для дальнейших действий. Факты незаконной вырубки по регионам: Также сотрудники агентства выявили 11 фактов, когда жители самовольно занимали лесной фонд государства: восемь – в Шида Картли, два — в Кахети, и один – в Самегрело – Земо Сванети. В период с января по май 2026 года сотрудники Агентства выявили 319 случаев незаконной вырубки леса по всей стране. Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют территорию в круглосуточном режиме. Кроме того, работает горячая линия – 153. В последние годы зафиксировано снижение числа случаев незаконной вырубки лесов за счет ужесточения законодательства. Борьба с вырубкой леса В конце июля 2018 года власти Грузии объявили о начале бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, подчеркнув, что будут непримиримы к тем, кто вырубает леса или покрывает такие действия. Для решения проблемы незаконной вырубки организованная заготовка древесины осуществляется только в "деловых дворах". Такие объекты для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида-Картли. Лесной фонд Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыты лесами, что составляет примерно 40% общей территории страны, равной 6,97 миллиона гектаров. Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, преобладают широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской и черники кавказской. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, самегрело, имерети, самцхе-джавахети, национальное лесное агентство, вырубка лесов