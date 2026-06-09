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"Очень важный день": премьер Грузии о новом уровне отношений с Китаем

"Очень важный день": премьер Грузии о новом уровне отношений с Китаем

Sputnik Грузия

Новый этап принесет еще больше результатов в плане углубления грузино-китайских отношений, заявил Ираклий Кобахидзе 09.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-09T14:15+0400

2026-06-09T14:15+0400

2026-06-09T14:16+0400

грузия

новости

китай

ираклий кобахидзе

михаил кавелашвили

си цзиньпин

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Повышение двусторонних отношений с Китаем до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства – это важный день для Грузии, который заслуживает отдельного брифинга правительства, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.Президент Грузии Михаил Кавелашвили и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник обменялись поздравлениями по случаю 34-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами и совместно объявили о повышении двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. "Этот вопрос заслуживает чрезвычайного брифинга правительства. Сегодня очень важный день. Вы знаете, что около трех лет назад между Грузией и Китаем было подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Сейчас мы переходим к следующему этапу, это этап всеобъемлющего стратегического партнерства ", – сказал Кобахидзе. По его словам, данный этап принесет еще больше результатов в плане углубления грузино-китайских отношений. Как отметил премьер-министр, соглашение было подписано сегодня. "За эти три года многое было сделано для двусторонних отношений, углубились наши политические и экономические связи, что также выразилось в конкретных действиях. Вы знаете, что установлен безвизовый режим, у нас есть прямые рейсы. В этом году добавляются новые рейсы, что обеспечивает большую мобильность между Грузией и Китаем", – отметил Кобахидзе. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с туристической целью и находиться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых, образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе посетил Китай с официальным визитом в ноябре 2025 года. Спустя несколько месяцев, весной 2026 года, Китай посетила глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, китай, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, си цзиньпин