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Одна из самых опасных дорог высокогорной Грузии частично открыта для транспорта

Одна из самых опасных дорог высокогорной Грузии частично открыта для транспорта

Sputnik Грузия

Работы по очистке дороги от камней велись на участке Корша-Шатили – движение восстановлено для автотранспорта с высокой проходимостью 09.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-09T21:25+0400

2026-06-09T21:25+0400

2026-06-09T21:25+0400

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департамент автомобильных дорог

ситуация на дорогах грузии

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Движение транспорта частично восстановлено на дороге внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили (регионе Мцхета-Мтианети), сообщили в департаменте автомобильных дорог. Работы по очистке дороги от камней велись на участке Корша-Шатили (53-106 км). На данном этапе движение восстановлено для автотранспорта с высокой проходимостью. Что касается участка Жинвали-Корша, то движение транспорта осуществляется в обычном режиме. Шатили – одно из самых высокогорных сел в Грузии, в исторической области Хевсурети, прославившееся благодаря своим средневековым башням, сохранившимся практически в первозданном виде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, омало, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии