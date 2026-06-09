Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260609/odna-iz-samykh-opasnykh-dorog-vysokogornoy-gruzii-chastichno-otkryta-dlya-transporta-299068770.html
Одна из самых опасных дорог высокогорной Грузии частично открыта для транспорта
Одна из самых опасных дорог высокогорной Грузии частично открыта для транспорта
Sputnik Грузия
Работы по очистке дороги от камней велись на участке Корша-Шатили – движение восстановлено для автотранспорта с высокой проходимостью 09.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-09T21:25+0400
2026-06-09T21:25+0400
грузия
новости
общество
омало
департамент автомобильных дорог
ситуация на дорогах грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0d/251721578_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_5b3f02077492a73f25c374a572accf96.jpg
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Движение транспорта частично восстановлено на дороге внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили (регионе Мцхета-Мтианети), сообщили в департаменте автомобильных дорог. Работы по очистке дороги от камней велись на участке Корша-Шатили (53-106 км). На данном этапе движение восстановлено для автотранспорта с высокой проходимостью. Что касается участка Жинвали-Корша, то движение транспорта осуществляется в обычном режиме. Шатили – одно из самых высокогорных сел в Грузии, в исторической области Хевсурети, прославившееся благодаря своим средневековым башням, сохранившимся практически в первозданном виде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
омало
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0d/251721578_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_077e59238deb0d80dc0bf7f6711b8e7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, омало, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
грузия, новости, общество, омало, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии

Одна из самых опасных дорог высокогорной Грузии частично открыта для транспорта

21:25 09.06.2026
© photo: press-service of the Road Department of Roads / FBРемонт дороги к Шатили
Ремонт дороги к Шатили - Sputnik Грузия, 1920, 09.06.2026
© photo: press-service of the Road Department of Roads / FB
Подписаться
Работы по очистке дороги от камней велись на участке Корша-Шатили – движение восстановлено для автотранспорта с высокой проходимостью
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Движение транспорта частично восстановлено на дороге внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили (регионе Мцхета-Мтианети), сообщили в департаменте автомобильных дорог.
Работы по очистке дороги от камней велись на участке Корша-Шатили (53-106 км). На данном этапе движение восстановлено для автотранспорта с высокой проходимостью.
Что касается участка Жинвали-Корша, то движение транспорта осуществляется в обычном режиме.
Шатили – одно из самых высокогорных сел в Грузии, в исторической области Хевсурети, прославившееся благодаря своим средневековым башням, сохранившимся практически в первозданном виде.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0