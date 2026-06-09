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Песков: европейцы далеки от готовности быть посредниками по Украине

Песков: европейцы далеки от готовности быть посредниками по Украине

Sputnik Грузия

Кремль считает неприемлемым то, что Европа хочет начать посреднические усилия по Украине с выдвижения каких-то условий России 09.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-09T15:49+0400

2026-06-09T15:49+0400

2026-06-09T16:29+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн – Sputnik. Европейцы пока далеки от готовности быть посредниками в переговорах между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он пояснил, что начинать посреднические усилия с выдвижения каких-то условий в адрес России нелогично и неправильно, а также неприемлемо для Москвы.Помимо того, по словам Пескова, в ЕС пока больше концентрируются на продолжении войны, а не на мирных переговорах по украинскому вопросу.Ранее в Кремле отмечали, что Евросоюз является стороной конфликта и не может выступать в качестве посредника в переговорах Москвы с Киевом.При этом Песков называл положительным уже сам факт поиска Европой того, кто бы мог начать разговор с Россией.Российский лидер Владимир Путин ранее сообщил о готовности Москвы вести переговоры с представителями Евросоюза, однако при одном условии: переговорщиком должен быть европейский лидер, который не позволял себе оскорбительных высказываний в адрес России.Данное заявление стало причиной бурных обсуждений в Европе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, украина, европа, москва, дмитрий песков, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины