https://sputnik-georgia.ru/20260609/pivovarenie-v-gorakh-gruzii-mogut-priznat-naslediem-yunesko-299057377.html
Пивоварение в горах Грузии могут признать наследием ЮНЕСКО
Пивоварение в горах Грузии могут признать наследием ЮНЕСКО
Sputnik Грузия
Руководителем инициативы выступил председатель комитета по сельскому хозяйству Гела Самхараули 09.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-09T13:14+0400
2026-06-09T13:14+0400
2026-06-09T13:14+0400
пиво
юнеско
шалва папуашвили
грузия
новости
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23178/27/231782731_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_9124833b647e44f24f6e287728b6c7ab.jpg
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. В парламенте Грузии создана рабочая группа, которая займется подготовкой номинации традиций пивоварения в горных регионах страны для включения в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Бюро парламента приняло к сведению обращение комитета по сельскому хозяйству о создании рабочей группы и утверждении ее состава. Как отметил председатель парламента Шалва Папуашвили, комитет по сельскому хозяйству уже имеет успешный опыт работы с подобными инициативами. "Именно этот комитет ранее работал в рамках подобной группы над выдвижением традиций выпечки хлеба в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и процесс был успешно завершен. Сегодня это не только признанный культурный объект – согласно последним исследованиям, подтверждено, что Грузия является, наряду с виноградарством, также родиной пшеницы", – заявил Папуашвили. Папуашвили подчеркнул важность участия парламента в популяризации национального культурного наследия и отметил, что новый проект по пивоварению стал логичным продолжением предыдущих инициатив. "Именно этот успешный опыт в процессе с ЮНЕСКО вдохновил на то, чтобы традиция пивоварения была представлена на номинацию ЮНЕСКО. Исходя из предыдущего опыта, парламент является хорошей платформой для привлечения как исполнительной власти, так и научных кругов", – отметил он. Руководителем инициативы выступил председатель комитета по сельскому хозяйству Гела Самхараули. В парламенте призвали заинтересованные стороны к сотрудничеству с рабочей группой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23178/27/231782731_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_1a34813a18e991dc9aba574efaab0b4b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
пиво, юнеско, шалва папуашвили, грузия, новости, общество
пиво, юнеско, шалва папуашвили, грузия, новости, общество
Пивоварение в горах Грузии могут признать наследием ЮНЕСКО
Руководителем инициативы выступил председатель комитета по сельскому хозяйству Гела Самхараули
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. В парламенте Грузии создана рабочая группа, которая займется подготовкой номинации традиций пивоварения в горных регионах страны для включения в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Бюро парламента приняло к сведению обращение комитета по сельскому хозяйству о создании рабочей группы и утверждении ее состава. Как отметил председатель парламента Шалва Папуашвили, комитет по сельскому хозяйству уже имеет успешный опыт работы с подобными инициативами.
"Именно этот комитет ранее работал в рамках подобной группы над выдвижением традиций выпечки хлеба в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и процесс был успешно завершен. Сегодня это не только признанный культурный объект – согласно последним исследованиям, подтверждено, что Грузия является, наряду с виноградарством, также родиной пшеницы", – заявил Папуашвили.
Папуашвили подчеркнул важность участия парламента в популяризации национального культурного наследия и отметил, что новый проект по пивоварению стал логичным продолжением предыдущих инициатив.
"Именно этот успешный опыт в процессе с ЮНЕСКО вдохновил на то, чтобы традиция пивоварения была представлена на номинацию ЮНЕСКО. Исходя из предыдущего опыта, парламент является хорошей платформой для привлечения как исполнительной власти, так и научных кругов", – отметил он.
Руководителем инициативы выступил председатель комитета по сельскому хозяйству Гела Самхараули. В парламенте призвали заинтересованные стороны к сотрудничеству с рабочей группой.