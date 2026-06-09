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Пивоварение в горах Грузии могут признать наследием ЮНЕСКО

Пивоварение в горах Грузии могут признать наследием ЮНЕСКО

Sputnik Грузия

Руководителем инициативы выступил председатель комитета по сельскому хозяйству Гела Самхараули 09.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-09T13:14+0400

2026-06-09T13:14+0400

2026-06-09T13:14+0400

пиво

юнеско

шалва папуашвили

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общество

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. В парламенте Грузии создана рабочая группа, которая займется подготовкой номинации традиций пивоварения в горных регионах страны для включения в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Бюро парламента приняло к сведению обращение комитета по сельскому хозяйству о создании рабочей группы и утверждении ее состава. Как отметил председатель парламента Шалва Папуашвили, комитет по сельскому хозяйству уже имеет успешный опыт работы с подобными инициативами. "Именно этот комитет ранее работал в рамках подобной группы над выдвижением традиций выпечки хлеба в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и процесс был успешно завершен. Сегодня это не только признанный культурный объект – согласно последним исследованиям, подтверждено, что Грузия является, наряду с виноградарством, также родиной пшеницы", – заявил Папуашвили. Папуашвили подчеркнул важность участия парламента в популяризации национального культурного наследия и отметил, что новый проект по пивоварению стал логичным продолжением предыдущих инициатив. "Именно этот успешный опыт в процессе с ЮНЕСКО вдохновил на то, чтобы традиция пивоварения была представлена на номинацию ЮНЕСКО. Исходя из предыдущего опыта, парламент является хорошей платформой для привлечения как исполнительной власти, так и научных кругов", – отметил он. Руководителем инициативы выступил председатель комитета по сельскому хозяйству Гела Самхараули. В парламенте призвали заинтересованные стороны к сотрудничеству с рабочей группой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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пиво, юнеско, шалва папуашвили, грузия, новости, общество