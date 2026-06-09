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После выборов отношения Грузии и Армении продолжатся на высоком уровне – Кобахидзе
После выборов отношения Грузии и Армении продолжатся на высоком уровне – Кобахидзе
Sputnik Грузия
Грузинский премьер отметил, что поздравил Пашиняна, подчеркнув его роль в грузино-армянских отношениях 09.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-09T12:15+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сыграл большую роль в укреплении грузино-армянских отношений, которые продолжатся и после выборов в Армении, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. Партия премьера Никола Пашиняна не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. "В условиях премьерства Никола Пашиняна отношения Грузии и Армении находятся на беспрецедентно высоком уровне. И я очень рад, что эти отношения так же продолжатся", – сказал Кобахидзе. Грузинский премьер сообщил, что поздравил Пашиняна, подчеркнув его роль в грузино-армянских отношениях. "Личная роль Пашиняна в отношениях Грузии и Армении очень высока", – отметил Кобахидзе. Кроме партии Пашиняна, в парламент проходят также две оппозиционные силы – блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%. Они намерены оспорить результаты выборов через суд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, армения, никол пашинян, ираклий кобахидзе, роберт кочарян, грузино-российские отношения
грузия, новости, политика, тбилиси, армения, никол пашинян, ираклий кобахидзе, роберт кочарян, грузино-российские отношения
После выборов отношения Грузии и Армении продолжатся на высоком уровне – Кобахидзе
12:15 09.06.2026 (обновлено: 12:27 09.06.2026)
Грузинский премьер отметил, что поздравил Пашиняна, подчеркнув его роль в грузино-армянских отношениях
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сыграл большую роль в укреплении грузино-армянских отношений, которые продолжатся и после выборов в Армении, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. Партия премьера Никола Пашиняна не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
"В условиях премьерства Никола Пашиняна отношения Грузии и Армении находятся на беспрецедентно высоком уровне. И я очень рад, что эти отношения так же продолжатся", – сказал Кобахидзе.
Грузинский премьер сообщил, что поздравил Пашиняна, подчеркнув его роль в грузино-армянских отношениях. "Личная роль Пашиняна в отношениях Грузии и Армении очень высока", – отметил Кобахидзе.
Кроме партии Пашиняна, в парламент проходят также две оппозиционные силы – блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%. Они намерены оспорить результаты выборов через суд.