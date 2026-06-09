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Провал ереванских иллюзий и прагматизм Тбилиси: чему должны научить выборы в Армении

Провал ереванских иллюзий и прагматизм Тбилиси: чему должны научить выборы в Армении

Sputnik Грузия

В своей новой колонке колумнист Sputnik Грузия, лидер политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия анализирует итоги выборов в Армении и их... 09.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-09T11:58+0400

2026-06-09T11:58+0400

2026-06-09T12:24+0400

аналитика

грузия

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армения

ереван

никол пашинян

выборы в парламент армении

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В Армении завершились парламентские выборы, на которых, вопреки логике прошлых ошибок, победил Никол Пашинян. Для трезвомыслящих аналитиков очевидно: политические настроения и деструктивный курс официального Еревана не изменятся. Команда Пашиняна продолжает упорно вести страну по антироссийскому пути, щедро раздавая бизнесу и гражданам пустые обещания. Однако экономическая реальность и законы геополитики беспощадны к дилетантству.Комментируя недавнее обострение торговых отношений и фитосанитарные ограничения со стороны России, Пашинян легкомысленно заявил: "Если Россия закроет рынок для армянской продукции, мы просто выйдем на рынок ЕС". Подобные высказывания наглядно доказывают, что армянский премьер глубоко не в теме реальных механизмов международной торговли.Рынок Европейского союза – это не благотворительная ярмарка, а жестко зарегулированная зона, защищенная тарифными барьерами, категоричными стандартами и, главное, системой строгих квот.ЕС твердо квотирует импорт чувствительных аграрных товаров (томаты, огурцы, фрукты, цветы), чтобы защитить собственных европейских фермеров. Армянский экспорт просто упрется в "потолок" объемов.Для полноценного доступа в торговые сети ЕС требуются годы сертификации. Ереван пытается компенсировать это субсидиями на логистику, но это капля в море. У Армении нет прямой границы с ЕС. Попытки везти скоропортящиеся овощи и цветы самолетами или через сложнейшие транзитные коридоры делают армянскую продукцию неконкурентоспособной по цене.Если крах аграрного экспорта ударит по крестьянам, то энергетический кризис способен парализовать всю Армению. Поставки российского газа и стабильная работа Мецаморской АЭС – это фундамент выживания страны. На что рассчитывает Ереван, разрывая связи с Москвой?Судя по всему, Пашинян всерьез надеется на то, что США победят в гипотетической войне с Ираном, и уже оттуда, с обломков персидской государственности, Армения начнет получать дешевые энергоресурсы. Делить геополитические дивиденды от чужих военных авантюр на Ближнем Востоке – это классическая шкура неубитого медведя. Иран – мощный региональный игрок, а Вашингтон не раз доказывал, что использует малые страны как расходный материал, легко оставляя их наедине с катастрофой.Пока Грузия выбирает стабильность, экономический рост и национальные интересы, Армения сознательно ступает на путь масштабного кризиса. Южный Кавказ не прощает геополитических иллюзий. Российский рынок и ресурсы незаменимы для выживания Еревана, и никакие подачки Брюсселя в 50 миллионов евро не спасут экономику от коллапса. Ну а мы за развитием событий в Армении с ее нынешним настроем будем внимательно наблюдать со стороны, продолжая укреплять собственный прагматичный и выгодный курс.В Грузии отлично помнят болезненное эмбарго из России прошлых десятилетий. Тогда, в период жесткого политического противостояния, под удар попали обычные виноделы, садоводы и фермеры. В Тбилиси помнят проблемы крестьян, которые остались без рынков сбыта и несли колоссальные убытки из-за чужих политических игр.Сделав правильные выводы из уроков истории, сегодняшняя Грузия комфортно чувствует себя в роли торгово-экономического партнера России. Республика наращивает товарооборот, развивает туризм, открывает новые транспортные возможности и богатеет на транзите. Это и есть настоящий суверенитет – действовать в интересах собственного народа, а не в угоду западным кураторам. Остается только выразить надежду, что эти прагматичные отношения между Тбилиси и Москвой будут только углубляться.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Мамука Пипия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290591732_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_21b2a09e750e39b1c5513d50ad75e2af.jpg

Мамука Пипия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290591732_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_21b2a09e750e39b1c5513d50ad75e2af.jpg

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Мамука Пипия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290591732_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_21b2a09e750e39b1c5513d50ad75e2af.jpg

аналитика, грузия, обзоры, армения, ереван, никол пашинян, выборы в парламент армении