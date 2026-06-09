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Прямые иностранные инвестиции в Грузию, I квартал 2026 года

Прямые иностранные инвестиции в Грузию, I квартал 2026 года

Sputnik Грузия

Инвестиции в Грузию выросли в начале года в полтора раза. Рост обеспечило увеличение доли акционерного капитала и долговых обязательств. На реинвестирование... 09.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-09T14:40+0400

2026-06-09T14:40+0400

2026-06-09T14:40+0400

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Инвестиции в Грузию выросли в начале года в полтора раза. Рост обеспечило увеличение доли акционерного капитала и долговых обязательств. На реинвестирование пришлось 53,8% всех прямых инвестиций.По имеющимся данным, ТОП-3 стран-инвесторов выглядит следующим образом: Великобритания, США и Нидерланды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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