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Скажи мне, кто твой друг: традиции дружбы в Грузии – видео
Скажи мне, кто твой друг: традиции дружбы в Грузии – видео
Sputnik Грузия
В Грузии дружба – одна из главных жизненных ценностей. Истинным богачом здесь считают не того, у кого много денег, а того, у кого много верных друзей. 09.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-09T15:01+0400
2026-06-09T15:01+0400
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Друзья воспринимаются как члены семьи и занимают одно из центральных мест в культурных традициях страны. Друзья в Грузии не знают слова “нет” в случае беды. Помощь оказывается безоговорочно и в любое время суток, а поддержка выходит далеко за рамки обычных социальных норм.Часто отношения между близкими друзьями перерастают в настоящее духовное родство. Культура дружбы тесно связана с традиционным грузинским застольем, где тост за друзей – это особое произведение искусства, которое объединяет и прославляет их.
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Скажи мне, кто твой друг: традиции дружбы в Грузии – видео
15:01 09.06.2026 (обновлено: 15:15 09.06.2026)
В Грузии дружба – одна из главных жизненных ценностей. Истинным богачом здесь считают не того, у кого много денег, а того, у кого много верных друзей.
Друзья воспринимаются как члены семьи и занимают одно из центральных мест в культурных традициях страны. Друзья в Грузии не знают слова “нет” в случае беды. Помощь оказывается безоговорочно и в любое время суток, а поддержка выходит далеко за рамки обычных социальных норм.
Часто отношения между близкими друзьями перерастают в настоящее духовное родство. Культура дружбы тесно связана с традиционным грузинским застольем, где тост за друзей – это особое произведение искусства, которое объединяет и прославляет их.