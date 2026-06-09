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В России готовят врачей по медицине здорового долголетия
В России готовят врачей по медицине здорового долголетия
Sputnik Грузия
Специалистов по здоровому долголетию уже готовят в России на базе Сеченовского университета, они обучаются в рамках определенных программ 09.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-09T16:44+0400
2026-06-09T16:44+0400
2026-06-09T16:44+0400
россия
наука
минздрав россии
долголетие
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ТБИЛИСИ, 9 июн – Sputnik. Врач по медицине здорового долголетия появится в России 1 сентября, сообщил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.В университете уже готовят специалистов такого профиля. Это осуществляется в рамках программ, которые связаны с превентивной медициной и здоровым долголетием.Ранее Минздрав РФ обновил номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников. Согласно этому документу, с 1 сентября в перечень войдут врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог.Кроме того, специальности, которые устарели и потеряли свою актуальность, будут исключены из списка, а функции по ним планируется передать в более развернутые направления.Так, начиная с сентября текущего года, будет прекращен прием на ряд медицинских должностей. В их числе: врач — врач-диабетолог, врач-педиатр городской, врач-психиатр подростковый, врач-сексолог, зубной врач и еще порядка 10 должностей.С 1 сентября 2028 года также закроется набор на специальности врача-бактериолога, врача-вирусолога и врача-паразитолога.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, наука, минздрав россии, долголетие
россия, наука, минздрав россии, долголетие
В России готовят врачей по медицине здорового долголетия
Специалистов по здоровому долголетию уже готовят в России на базе Сеченовского университета, они обучаются в рамках определенных программ
ТБИЛИСИ, 9 июн – Sputnik. Врач по медицине здорового долголетия появится в России 1 сентября, сообщил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.
"С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу новая специальность – врач по медицине здорового долголетия", – сказал ректор в интервью агентству РИА Новости
.
В университете уже готовят специалистов такого профиля. Это осуществляется в рамках программ, которые связаны с превентивной медициной и здоровым долголетием.
Ранее Минздрав РФ обновил номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников. Согласно этому документу, с 1 сентября в перечень войдут врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог.
Кроме того, специальности, которые устарели и потеряли свою актуальность, будут исключены из списка, а функции по ним планируется передать в более развернутые направления.
Так, начиная с сентября текущего года, будет прекращен прием на ряд медицинских должностей. В их числе: врач — врач-диабетолог, врач-педиатр городской, врач-психиатр подростковый, врач-сексолог, зубной врач и еще порядка 10 должностей.
С 1 сентября 2028 года также закроется набор на специальности врача-бактериолога, врача-вирусолога и врача-паразитолога.