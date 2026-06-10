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Один день до мундиаля: самый дорогой номер и самая необычная предсказательница
Один день до мундиаля: самый дорогой номер и самая необычная предсказательница
Sputnik Грузия
Уже через один день начнется чемпионат мира по футболу 2026. Впервые в истории турнира за победу поборются 48 сборных 10.06.2026, Sputnik Грузия
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Чемпионат мира по футболу 2026 года официально пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года на 16 стадионах в трех странах-соорганизаторах: США, Канаде и Мексике.Чемпионат мира 2026 года станет важной вехой в истории футбола, обещая стать самым захватывающим, ярким и неожиданным турниром для поклонников "короля спорта " во всем мире.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, спорт, в мире, мексика, нью-йорк, сша
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, спорт, в мире, мексика, нью-йорк, сша

Один день до мундиаля: самый дорогой номер и самая необычная предсказательница

10:48 10.06.2026 (обновлено: 16:46 10.06.2026)
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Уже через один день начнется чемпионат мира по футболу 2026. Впервые в истории турнира за победу поборются 48 сборных
Чемпионат мира по футболу 2026 года официально пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года на 16 стадионах в трех странах-соорганизаторах: США, Канаде и Мексике.
Чемпионат мира 2026 года станет важной вехой в истории футбола, обещая стать самым захватывающим, ярким и неожиданным турниром для поклонников "короля спорта " во всем мире.
© REUTERS Quetzalli Nicte-Ha

Граффити с изображением мексиканского амбистома к ЧМ по футболу 2026Граффити с изображением мексиканского амбистома к ЧМ по футболу 2026.

Граффити с изображением мексиканского амбистома к ЧМ по футболу 2026Граффити с изображением мексиканского амбистома к ЧМ по футболу 2026. - Sputnik Грузия
1/10
© REUTERS Quetzalli Nicte-Ha

Граффити с изображением мексиканского амбистома к ЧМ по футболу 2026Граффити с изображением мексиканского амбистома к ЧМ по футболу 2026.

© AP Photo / Julio Cortez

Декорации к ЧМ по футболу 2026 в Далласе.

Декорации к ЧМ по футболу 2026 в Далласе. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Julio Cortez

Декорации к ЧМ по футболу 2026 в Далласе.

© REUTERS Alicia Powell

Номер за $1М в Нью-Йорке к ЧМ по футболу 2026.

Номер за $1М в Нью-Йорке к ЧМ по футболу 2026. - Sputnik Грузия
3/10
© REUTERS Alicia Powell

Номер за $1М в Нью-Йорке к ЧМ по футболу 2026.

© REUTERS Victor Medina

Фигуры президентов Мексики и США к ЧМ по футболу 2026.

Фигуры президентов Мексики и США к ЧМ по футболу 2026. - Sputnik Грузия
4/10
© REUTERS Victor Medina

Фигуры президентов Мексики и США к ЧМ по футболу 2026.

© REUTERS Raquel Cunha

Граффити с изображением мексиканского амбистома к ЧМ по футболу 2026.

Граффити с изображением мексиканского амбистома к ЧМ по футболу 2026. - Sputnik Грузия
5/10
© REUTERS Raquel Cunha

Граффити с изображением мексиканского амбистома к ЧМ по футболу 2026.

© AP Photo / Charlie Riedel

Подготовка стадиона в Канзас сити к ЧМ по футболу 2026.

Подготовка стадиона в Канзас сити к ЧМ по футболу 2026. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Charlie Riedel

Подготовка стадиона в Канзас сити к ЧМ по футболу 2026.

© REUTERS Michelle Freyria

Горилла выбирает команду Уругвая в качестве победителя игры на ЧМ по футболу 2026.

Горилла выбирает команду Уругвая в качестве победителя игры на ЧМ по футболу 2026. - Sputnik Грузия
7/10
© REUTERS Michelle Freyria

Горилла выбирает команду Уругвая в качестве победителя игры на ЧМ по футболу 2026.

© REUTERS David Ryder

Строительства места для зрителей матчей к ЧМ по футболу 2026 в Вашингтоне.

Строительства места для зрителей матчей к ЧМ по футболу 2026 в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
8/10
© REUTERS David Ryder

Строительства места для зрителей матчей к ЧМ по футболу 2026 в Вашингтоне.

© REUTERS Imagn Images/Denny Medley

Презентация еды к ЧМ по футболу 2026 в Канзас-сити.

Презентация еды к ЧМ по футболу 2026 в Канзас-сити. - Sputnik Грузия
9/10
© REUTERS Imagn Images/Denny Medley

Презентация еды к ЧМ по футболу 2026 в Канзас-сити.

© REUTERS Luis Cortes

Участники флешмоба по мексиканскому маханию рукой к ЧМ по футболу 2026 в Мексике.

Участники флешмоба по мексиканскому маханию рукой к ЧМ по футболу 2026 в Мексике. - Sputnik Грузия
10/10
© REUTERS Luis Cortes

Участники флешмоба по мексиканскому маханию рукой к ЧМ по футболу 2026 в Мексике.

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