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Один день до мундиаля: самый дорогой номер и самая необычная предсказательница
Один день до мундиаля: самый дорогой номер и самая необычная предсказательница
Sputnik Грузия
Уже через один день начнется чемпионат мира по футболу 2026. Впервые в истории турнира за победу поборются 48 сборных 10.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-10T10:48+0400
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Чемпионат мира по футболу 2026 года официально пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года на 16 стадионах в трех странах-соорганизаторах: США, Канаде и Мексике.Чемпионат мира 2026 года станет важной вехой в истории футбола, обещая стать самым захватывающим, ярким и неожиданным турниром для поклонников "короля спорта " во всем мире.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, спорт, в мире, мексика, нью-йорк, сша
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, спорт, в мире, мексика, нью-йорк, сша
Один день до мундиаля: самый дорогой номер и самая необычная предсказательница 10:48 10.06.2026 (обновлено: 16:46 10.06.2026)
Уже через один день начнется чемпионат мира по футболу 2026. Впервые в истории турнира за победу поборются 48 сборных
Чемпионат мира по футболу 2026 года официально пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года на 16 стадионах в трех странах-соорганизаторах: США, Канаде и Мексике.
Чемпионат мира 2026 года станет важной вехой в истории футбола, обещая стать самым захватывающим, ярким и неожиданным турниром для поклонников "короля
спорта
" во всем мире.
© REUTERS Quetzalli Nicte-Ha
Граффити с изображением мексиканского амбистома к ЧМ по футболу 2026Граффити с изображением мексиканского амбистома к ЧМ по футболу 2026.
Граффити с изображением мексиканского амбистома к ЧМ по футболу 2026Граффити с изображением мексиканского амбистома к ЧМ по футболу 2026.
© AP Photo / Julio Cortez
Декорации к ЧМ по футболу 2026 в Далласе.
Декорации к ЧМ по футболу 2026 в Далласе.
© REUTERS Alicia Powell
Номер за $1М в Нью-Йорке к ЧМ по футболу 2026.
Номер за $1М в Нью-Йорке к ЧМ по футболу 2026.
© REUTERS Victor Medina
Фигуры президентов Мексики и США к ЧМ по футболу 2026.
Фигуры президентов Мексики и США к ЧМ по футболу 2026.
© REUTERS Raquel Cunha
Граффити с изображением мексиканского амбистома к ЧМ по футболу 2026.
Граффити с изображением мексиканского амбистома к ЧМ по футболу 2026.
© AP Photo / Charlie Riedel
Подготовка стадиона в Канзас сити к ЧМ по футболу 2026.
Подготовка стадиона в Канзас сити к ЧМ по футболу 2026.
© REUTERS Michelle Freyria
Горилла выбирает команду Уругвая в качестве победителя игры на ЧМ по футболу 2026.
Горилла выбирает команду Уругвая в качестве победителя игры на ЧМ по футболу 2026.
© REUTERS David Ryder
Строительства места для зрителей матчей к ЧМ по футболу 2026 в Вашингтоне.
Строительства места для зрителей матчей к ЧМ по футболу 2026 в Вашингтоне.
© REUTERS Imagn Images/Denny Medley
Презентация еды к ЧМ по футболу 2026 в Канзас-сити.
Презентация еды к ЧМ по футболу 2026 в Канзас-сити.
© REUTERS Luis Cortes
Участники флешмоба по мексиканскому маханию рукой к ЧМ по футболу 2026 в Мексике.
Участники флешмоба по мексиканскому маханию рукой к ЧМ по футболу 2026 в Мексике.