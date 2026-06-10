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Один день до мундиаля: самый дорогой номер и самая необычная предсказательница

Один день до мундиаля: самый дорогой номер и самая необычная предсказательница

Sputnik Грузия

Уже через один день начнется чемпионат мира по футболу 2026. Впервые в истории турнира за победу поборются 48 сборных 10.06.2026, Sputnik Грузия

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Чемпионат мира по футболу 2026 года официально пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года на 16 стадионах в трех странах-соорганизаторах: США, Канаде и Мексике.Чемпионат мира 2026 года станет важной вехой в истории футбола, обещая стать самым захватывающим, ярким и неожиданным турниром для поклонников "короля спорта " во всем мире.

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