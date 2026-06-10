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Деньги за деревья – новые правила для застройщиков в Тбилиси
Деньги за деревья – новые правила для застройщиков в Тбилиси
Sputnik Грузия
Строительство в Тбилиси часто сопровождаемое вырубкой деревьев и вызывает возмущение жителей Тбилиси, которые заявляют, что такие решения создают проблемы для... 10.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-10T11:48+0400
2026-06-10T11:48+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Компания, которая спилит дерево во время стройки, будет обязана платить компенсацию за ущерб окружающей среде, соответствующие изменения в законодательство поступили в парламент Грузии. Согласно поправке к закону "Об особой охране зеленых насаждений и государственных лесов в границах Тбилиси и на прилегающей территории", срезать деревья на территории строительства можно будет только в том случае, если они напрямую мешают строительству, и если компания выплатит компенсацию. Размер компенсации определит мэрия Тбилиси. Строительство в Тбилиси часто сопровождается вырубкой деревьев и вызывает возмущение жителей города, которые заявляют, что такие решения создают проблемы для экологии города. Как заявляют авторы проекта, поправки создадут баланс между возможностью застройки территории и экологическим равновесием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, строительство, экология
грузия, новости, общество, тбилиси, строительство, экология
Деньги за деревья – новые правила для застройщиков в Тбилиси
Строительство в Тбилиси часто сопровождаемое вырубкой деревьев и вызывает возмущение жителей Тбилиси, которые заявляют, что такие решения создают проблемы для экологии города
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Компания, которая спилит дерево во время стройки, будет обязана платить компенсацию за ущерб окружающей среде, соответствующие изменения в законодательство поступили в парламент Грузии.
Согласно поправке к закону "Об особой охране зеленых насаждений и государственных лесов в границах Тбилиси и на прилегающей территории", срезать деревья на территории строительства можно будет только в том случае, если они напрямую мешают строительству, и если компания выплатит компенсацию.
Размер компенсации определит мэрия Тбилиси.
Кроме того, запрещено вырубать более 25% растений, за исключением кустов и конкретных деревьев с диаметром ствола менее 12 сантиметров. В списке допущений – сирень, айлант, шелковица, акация, кельрейтерия, багряник европейский и американский клен.
Строительство в Тбилиси часто сопровождается вырубкой деревьев и вызывает возмущение жителей города, которые заявляют, что такие решения создают проблемы для экологии города.
Как заявляют авторы проекта, поправки создадут баланс между возможностью застройки территории и экологическим равновесием.