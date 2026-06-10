https://sputnik-georgia.ru/20260610/dengi-za-derevya--novye-pravila-dlya-zastroyschikov-v-tbilisi-299070943.html

Деньги за деревья – новые правила для застройщиков в Тбилиси

Деньги за деревья – новые правила для застройщиков в Тбилиси

Sputnik Грузия

Строительство в Тбилиси часто сопровождаемое вырубкой деревьев и вызывает возмущение жителей Тбилиси, которые заявляют, что такие решения создают проблемы для... 10.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-10T11:48+0400

2026-06-10T11:48+0400

2026-06-10T11:48+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

строительство

экология

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/16/264659492_0:24:1600:924_1920x0_80_0_0_1b6db8fa72d07b44bb06a21c64605c4b.jpg

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Компания, которая спилит дерево во время стройки, будет обязана платить компенсацию за ущерб окружающей среде, соответствующие изменения в законодательство поступили в парламент Грузии. Согласно поправке к закону "Об особой охране зеленых насаждений и государственных лесов в границах Тбилиси и на прилегающей территории", срезать деревья на территории строительства можно будет только в том случае, если они напрямую мешают строительству, и если компания выплатит компенсацию. Размер компенсации определит мэрия Тбилиси. Строительство в Тбилиси часто сопровождается вырубкой деревьев и вызывает возмущение жителей города, которые заявляют, что такие решения создают проблемы для экологии города. Как заявляют авторы проекта, поправки создадут баланс между возможностью застройки территории и экологическим равновесием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, строительство, экология