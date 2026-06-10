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Гражданин Грузии скончался в центре содержания мигрантов ICE в США

Гражданин Грузии скончался в центре содержания мигрантов ICE в США

Sputnik Грузия

По информации американских СМИ, официальная причина смерти пока не установлена и будет определена после проведения вскрытия 10.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-10T22:23+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Гражданин Грузии, 43-летний Мамука Артмеладзе, скончался в центре содержания под стражей иммиграционной и таможенной службы США (ICE), сообщают американские СМИ.Как сообщает ABC News, мужчина умер 4 июня. Ведомство направило официальное уведомление о произошедшем законодателям. Согласно заявлению ICE, Артмеладзе был найден без сознания и доставлен в местный медицинский центр."Несмотря на оказание экстренной медицинской помощи и попытки реанимации, в 23:22 врач констатировал смерть Мамуки Артмеладзе", – говорится в заявлении ведомства.По информации ABC News, официальная причина смерти пока не установлена и будет определена после проведения вскрытия.В ICE сообщили, что Артмеладзе был задержан в феврале в Новом Орлеане в ходе операции по выявлению водителей коммерческого транспорта, представляющих угрозу общественной безопасности."Служба иммиграции и таможенного контроля США задержала Артмеладзе после того, как установила, что он находится на территории Соединенных Штатов незаконно", – отметили в ведомстве.По данным ABC News, рост числа смертей в центрах содержания под стражей ICE происходит на фоне усиливающейся критики условий содержания со стороны американских законодателей и организаций, занимающихся защитой прав иммигрантов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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