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Гражданин Грузии скончался в центре содержания мигрантов ICE в США
Гражданин Грузии скончался в центре содержания мигрантов ICE в США
Sputnik Грузия
По информации американских СМИ, официальная причина смерти пока не установлена и будет определена после проведения вскрытия 10.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Гражданин Грузии, 43-летний Мамука Артмеладзе, скончался в центре содержания под стражей иммиграционной и таможенной службы США (ICE), сообщают американские СМИ.Как сообщает ABC News, мужчина умер 4 июня. Ведомство направило официальное уведомление о произошедшем законодателям. Согласно заявлению ICE, Артмеладзе был найден без сознания и доставлен в местный медицинский центр."Несмотря на оказание экстренной медицинской помощи и попытки реанимации, в 23:22 врач констатировал смерть Мамуки Артмеладзе", – говорится в заявлении ведомства.По информации ABC News, официальная причина смерти пока не установлена и будет определена после проведения вскрытия.В ICE сообщили, что Артмеладзе был задержан в феврале в Новом Орлеане в ходе операции по выявлению водителей коммерческого транспорта, представляющих угрозу общественной безопасности."Служба иммиграции и таможенного контроля США задержала Артмеладзе после того, как установила, что он находится на территории Соединенных Штатов незаконно", – отметили в ведомстве.По данным ABC News, рост числа смертей в центрах содержания под стражей ICE происходит на фоне усиливающейся критики условий содержания со стороны американских законодателей и организаций, занимающихся защитой прав иммигрантов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Гражданин Грузии скончался в центре содержания мигрантов ICE в США
По информации американских СМИ, официальная причина смерти пока не установлена и будет определена после проведения вскрытия
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Гражданин Грузии, 43-летний Мамука Артмеладзе, скончался в центре содержания под стражей иммиграционной и таможенной службы США (ICE), сообщают американские СМИ.
Как сообщает ABC News, мужчина умер 4 июня. Ведомство направило официальное уведомление о произошедшем законодателям. Согласно заявлению ICE, Артмеладзе был найден без сознания и доставлен в местный медицинский центр.
"Несмотря на оказание экстренной медицинской помощи и попытки реанимации, в 23:22 врач констатировал смерть Мамуки Артмеладзе", – говорится в заявлении ведомства.
По информации ABC News, официальная причина смерти пока не установлена и будет определена после проведения вскрытия.
В ICE сообщили, что Артмеладзе был задержан в феврале в Новом Орлеане в ходе операции по выявлению водителей коммерческого транспорта, представляющих угрозу общественной безопасности.
"Служба иммиграции и таможенного контроля США задержала Артмеладзе после того, как установила, что он находится на территории Соединенных Штатов незаконно", – отметили в ведомстве.
По данным ABC News, рост числа смертей в центрах содержания под стражей ICE происходит на фоне усиливающейся критики условий содержания со стороны американских законодателей и организаций, занимающихся защитой прав иммигрантов.