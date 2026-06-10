https://sputnik-georgia.ru/20260610/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-10-iyunya-2026-299070032.html

Какой сегодня церковный праздник: 10 июня 2026

Какой сегодня церковный праздник: 10 июня 2026

Sputnik Грузия

Согласно церковному календарю, 10 июня отмечают день памяти священномученика Евтихия, мученицы Еликониды, святителя Елладия и преподобного Никиты 10.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-10T01:01+0400

2026-06-10T01:01+0400

2026-06-10T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24098/36/240983631_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_36e44b33850c4690f06d9f00dfd7b781.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Епископ МелитинскийПо церковному календарю 10 июня поминают священномученика Евтихия, епископа Мелитинского. О святом Евтихии сохранилось мало сведений. Известно, что священномученик был сотрудником святых апостолов и пострадал за Христа в городе Мелитине в I веке.ЕликонидаПо церковному календарю 10 июня поминают мученицу Еликониду, жившую в греческом городе Фессалоники в III веке. Еликонида пришла в Коринф во времена гонений на христиан и стала проповедовать местным язычникам Евангелие. Проповедницу схватили, доставили к правителю города и пытались лестью и угрозами заставить отречься от веры.Когда дева твердо отказалась от различных почестей, ее приговорили к медленным пыткам. Мужественно перенеся множество пыток, неожиданно мученица сказала, что готова принести жертву. Язычники, торжествуя, ввели ее в капище и оставили на некоторое время в одиночестве.Воспользовавшись этим, проповедница разбила всех идолов, стоявших вокруг. Жрецы, увидев разбитых вдребезги богов, вытащили деву на улицу, избили и снова бросили в темницу. Господь, явившись ей в темнице с архангелами, ободрил и залечил раны мученицы. Когда все попытки заставить отречься христианку от веры иссякли, мученице отрубили голову.Елладий ВосточныйПо церковному календарю 10 июня поминают священномученика Елладия, епископа, пострадавшего за веру. За исповедание веры во Христа святителя бросили в огонь, но с Божьей помощью он остался невредим. Святой умер от тяжких побоев. По другим источникам – святитель пострадал во время нашествия персов на восточные области Римской империи в IV веке.Никита ИсповедникПо церковному календарю 10 июня поминают преподобного Никиту Исповедника, епископа Халкидонского, жившего во второй половине VIII века. В сан епископа Халкидонского преподобного возвели за праведную жизнь. Святитель был милосердным, помогал всегда нищим, принимал в своем доме странников, заботился о вдовах и сиротах, заступался за притесняемых.Святитель мужественно противостоял иконоборческой ереси при царствовании Льва Армянина (813-820), убеждая свою паству поклоняться святым иконам Спасителя, Божьей Матери и угодников Божьих. За свою борьбу преподобный был подвергнут пыткам и отправлен в ссылку. Святой исповедник скончался в начале IX века.ИмениныПо церковному календарю 10 июня именины отмечают Елена, Денис, Дмитрий, Захар, Игнатий, Макар, Николай, Никита, Петр, Павел и Софрон.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников