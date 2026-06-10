https://sputnik-georgia.ru/20260610/khvicha-kvaratskheliya-navestil-11-letnego-bolelschika-s-redkim-zabolevaniem-dyushenna-299081205.html

Хвича Кварацхелия навестил 11-летнего болельщика с редким заболеванием Дюшенна

Хвича Кварацхелия навестил 11-летнего болельщика с редким заболеванием Дюшенна

Sputnik Грузия

Известный футболист принес мальчику подарки и сделал фотографии на память 10.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-10T14:30+0400

2026-06-10T14:30+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Капитан футбольной сборной Грузии и один из лидеров французского ФК "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия навестил на родине своего юного болельщика – 11-летнего Андриа Шамугия, у которого диагностирована мышечная дистрофия Дюшенна. В конце мая в СМИ появилось видео, на котором Андриа Шамугия рассказывает о своей любви к футболу и к Хвиче Кварацхелия, а также о своих проблемах – отсутствии коляски для передвижения и необходимых лекарств. Видео было снято во время акций протеста родителей детей с диагнозом мышечной дистрофии Дюшенна. Позже участники протеста встретились с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и договорились о начале рабочего процесса по закупке необходимых медикаментов. Акции прекратились. Хвича Кварацхелия принес мальчику подарки и сделал фотографии на память. Мышечная дистрофия Дюшенна – это тяжелое генетическое заболевание, вызванное поломкой в гене, который отвечает за выработку белка дистрофина. Болезнь проявляется почти исключительно у мальчиков в раннем детстве: сначала возникают трудности с бегом и подъемом по лестнице, а со временем слабость прогрессирует, затрагивая способность ходить, а также работу сердца и легких. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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