https://sputnik-georgia.ru/20260610/khvicha-kvaratskheliya-navestil-11-letnego-bolelschika-s-redkim-zabolevaniem-dyushenna-299081205.html
Хвича Кварацхелия навестил 11-летнего болельщика с редким заболеванием Дюшенна
Хвича Кварацхелия навестил 11-летнего болельщика с редким заболеванием Дюшенна
Sputnik Грузия
Известный футболист принес мальчику подарки и сделал фотографии на память 10.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-10T14:30+0400
2026-06-10T14:30+0400
2026-06-10T14:44+0400
спорт
новости
грузия
хвича кварацхелия
футбол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/0a/299080717_0:592:1536:1456_1920x0_80_0_0_24681280e52a7bd1c68dfce71db54b00.jpg
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Капитан футбольной сборной Грузии и один из лидеров французского ФК "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия навестил на родине своего юного болельщика – 11-летнего Андриа Шамугия, у которого диагностирована мышечная дистрофия Дюшенна. В конце мая в СМИ появилось видео, на котором Андриа Шамугия рассказывает о своей любви к футболу и к Хвиче Кварацхелия, а также о своих проблемах – отсутствии коляски для передвижения и необходимых лекарств. Видео было снято во время акций протеста родителей детей с диагнозом мышечной дистрофии Дюшенна. Позже участники протеста встретились с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и договорились о начале рабочего процесса по закупке необходимых медикаментов. Акции прекратились. Хвича Кварацхелия принес мальчику подарки и сделал фотографии на память. Мышечная дистрофия Дюшенна – это тяжелое генетическое заболевание, вызванное поломкой в гене, который отвечает за выработку белка дистрофина. Болезнь проявляется почти исключительно у мальчиков в раннем детстве: сначала возникают трудности с бегом и подъемом по лестнице, а со временем слабость прогрессирует, затрагивая способность ходить, а также работу сердца и легких. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/0a/299080717_0:448:1536:1600_1920x0_80_0_0_2051f7aac2e5b42ea40e57e21587a119.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, футбол
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, футбол
Хвича Кварацхелия навестил 11-летнего болельщика с редким заболеванием Дюшенна
14:30 10.06.2026 (обновлено: 14:44 10.06.2026)
Известный футболист принес мальчику подарки и сделал фотографии на память
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Капитан футбольной сборной Грузии и один из лидеров французского ФК "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия навестил на родине своего юного болельщика – 11-летнего Андриа Шамугия, у которого диагностирована мышечная дистрофия Дюшенна.
В конце мая в СМИ появилось видео, на котором Андриа Шамугия рассказывает о своей любви к футболу и к Хвиче Кварацхелия, а также о своих проблемах – отсутствии коляски для передвижения и необходимых лекарств. Видео было снято во время акций протеста родителей детей с диагнозом мышечной дистрофии Дюшенна.
Позже участники протеста встретились с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и договорились о начале рабочего процесса по закупке необходимых медикаментов. Акции прекратились.
Хвича Кварацхелия принес мальчику подарки и сделал фотографии на память.
"Я очень его люблю, но растерялась и не смогла ему это сказать, – написала мать мальчика Ниа Адония в соцсетях. – Как же Андриа обрадовался! Спасибо за этот день. Несмотря на все нападки, я всегда верила в человечность Хвичи Кварацхелия. Желаем ему успехов… Спасибо за ту любовь, которую он дал ощутить, спасибо за радость Андриа".
Мышечная дистрофия Дюшенна – это тяжелое генетическое заболевание, вызванное поломкой в гене, который отвечает за выработку белка дистрофина. Болезнь проявляется почти исключительно у мальчиков в раннем детстве: сначала возникают трудности с бегом и подъемом по лестнице, а со временем слабость прогрессирует, затрагивая способность ходить, а также работу сердца и легких.