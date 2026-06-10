https://sputnik-georgia.ru/20260610/kobakhidze-rasskazal-v-chem-zaklyuchaetsya-interes-gruzii-k-kitayu-299082473.html

Кобахидзе рассказал, в чем заключается интерес Грузии к Китаю

Кобахидзе рассказал, в чем заключается интерес Грузии к Китаю

Sputnik Грузия

Грузинские власти на фоне укрепления отношений с Китаем часто становятся объектами критики США и Европы 10.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-10T15:20+0400

2026-06-10T15:20+0400

2026-06-10T15:20+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Усиление транзитной роли Грузии обуславливает укрепление и стратегическое партнерство с Китаем и положительно сказывается на стране, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Власти Грузии на фоне укрепления отношений с Китаем часто становятся объектами критики США и Европы. "Углубление всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем означает, что на более высокий уровень выходят и политические отношения между странами, с чем связано углубление и торгово-экономических отношений. Это играет большую роль для нас, так как мы максимально стараемся развить нашу функцию транзита как связующего звена", — сказал Кобахидзе. По его словам, отношения с Китаем положительно сказались на торговле, туризме и других сферах. При этом премьер-министр Грузии обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе отношений с Китаем. "Сам президент США не только говорит об углублении отношений с Китаем, но и посетил Китай и встретился с его главой", — отметил Кобахидзе, добавив, что так же поступают и европейские лидеры. Президент Грузии Михаил Кавелашвили и председатель КНР Си Цзиньпин 9 июня совместно объявили о повышении двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с туристической целью и находиться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых, образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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китай, грузия, новости, сша, европа, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, си цзиньпин