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Лавров участвует в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Казани - видео
Лавров участвует в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Казани - видео
Sputnik Грузия
Министр иностранных дел России Сергей Лавров участвует в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Казани. Прямая трансляция. 10.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-10T14:30+0400
2026-06-10T14:30+0400
2026-06-10T15:31+0400
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видео, сергей лавров, мультимедиа, россия, мид рф
видео, сергей лавров, мультимедиа, россия, мид рф
Лавров участвует в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Казани - видео
14:30 10.06.2026 (обновлено: 15:31 10.06.2026)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров участвует в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Казани. Прямая трансляция.