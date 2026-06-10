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Матчи чемпионата мира по футболу покажут в Тбилиси на большом экране
Матчи чемпионата мира по футболу покажут в Тбилиси на большом экране
Sputnik Грузия
ЧМ по футболу пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля в 16 городах 10.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-10T21:22+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси специально к чемпионату мира по футболу установит большой экран для болельщиков на площади Республики, заявил столичный мэр Каха Каладзе. Чемпионат мира по футболу пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля в 16 городах. Транслировать будут все матчи ЧМ, от четвертьфиналов до финала. "У футбола много поклонников как в мире, так и в Грузии.Соответственно, это очень хорошая инициатива. Я хотел бы поблагодарить телекомпанию "Рустави 2" за это предложение. Я рад, что всемирный футбольный праздник объединит жителей столицы на площади Республики", – сказал Каладзе. Чемпионат пройдет в новом формате в рамках программы ФИФА по глобальному расширению футбольных границ – в финальной части играют 48 сборных, а не 32, как было ранее. В плей-офф выйдут по две сборные из каждой группы. Всего в финальной стадии турнира 12 групп. Будет сыграно 104 матча – это рекорд для чемпионата мира. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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футбол, чемпионат мира по футболу, спорт, грузия, новости, сша, канада, тбилиси, каха каладзе, фифа
футбол, чемпионат мира по футболу, спорт, грузия, новости, сша, канада, тбилиси, каха каладзе, фифа
Матчи чемпионата мира по футболу покажут в Тбилиси на большом экране
ЧМ по футболу пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля в 16 городах
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси специально к чемпионату мира по футболу установит большой экран для болельщиков на площади Республики, заявил столичный мэр Каха Каладзе.
Чемпионат мира по футболу пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля в 16 городах. Транслировать будут все матчи ЧМ, от четвертьфиналов до финала.
"У футбола много поклонников как в мире, так и в Грузии.Соответственно, это очень хорошая инициатива. Я хотел бы поблагодарить телекомпанию "Рустави 2" за это предложение. Я рад, что всемирный футбольный праздник объединит жителей столицы на площади Республики", – сказал Каладзе.
Чемпионат пройдет в новом формате в рамках программы ФИФА по глобальному расширению футбольных границ – в финальной части играют 48 сборных, а не 32, как было ранее.
В плей-офф выйдут по две сборные из каждой группы. Всего в финальной стадии турнира 12 групп. Будет сыграно 104 матча – это рекорд для чемпионата мира.