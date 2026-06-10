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Матчи чемпионата мира по футболу покажут в Тбилиси на большом экране

Матчи чемпионата мира по футболу покажут в Тбилиси на большом экране

Sputnik Грузия

ЧМ по футболу пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля в 16 городах 10.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-10T21:22+0400

2026-06-10T21:22+0400

2026-06-10T21:22+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси специально к чемпионату мира по футболу установит большой экран для болельщиков на площади Республики, заявил столичный мэр Каха Каладзе. Чемпионат мира по футболу пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля в 16 городах. Транслировать будут все матчи ЧМ, от четвертьфиналов до финала. "У футбола много поклонников как в мире, так и в Грузии.Соответственно, это очень хорошая инициатива. Я хотел бы поблагодарить телекомпанию "Рустави 2" за это предложение. Я рад, что всемирный футбольный праздник объединит жителей столицы на площади Республики", – сказал Каладзе. Чемпионат пройдет в новом формате в рамках программы ФИФА по глобальному расширению футбольных границ – в финальной части играют 48 сборных, а не 32, как было ранее. В плей-офф выйдут по две сборные из каждой группы. Всего в финальной стадии турнира 12 групп. Будет сыграно 104 матча – это рекорд для чемпионата мира. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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футбол, чемпионат мира по футболу, спорт, грузия, новости, сша, канада, тбилиси, каха каладзе, фифа