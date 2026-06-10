https://sputnik-georgia.ru/20260610/moskva-gotova-rasshiryat-sotrudnichestvo-s-tbilisi---mariya-zakharova-299089555.html

Москва готова расширять сотрудничество с Тбилиси – Мария Захарова

Москва готова расширять сотрудничество с Тбилиси – Мария Захарова

Sputnik Грузия

Москва открыта к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Тбилиси, который твердо сопротивляется европейскому диктату во внешней политике, сообщила... 10.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-10T19:29+0400

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На брифинге для СМИ дипломат отметила, что власти Грузии, похоже, сделали твердый выбор в пользу возвращения стране суверенитета и достоинства. Одно это делает неприемлемым для Тбилиси соответствие своей внешней политики европейскому курсу. РФ с пониманием воспринимает попытки руководства страны покончить с диктатом извне, добавила Захарова. "Москва открыта к расширению сотрудничества там, где оно приносит обоюдную выгоду и выстраивается на взаимоуважительной основе", – подчеркнула она.

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