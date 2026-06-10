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Москва готова расширять сотрудничество с Тбилиси – Мария Захарова
Москва готова расширять сотрудничество с Тбилиси – Мария Захарова
Sputnik Грузия
Москва открыта к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Тбилиси, который твердо сопротивляется европейскому диктату во внешней политике, сообщила... 10.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-10T19:29+0400
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На брифинге для СМИ дипломат отметила, что власти Грузии, похоже, сделали твердый выбор в пользу возвращения стране суверенитета и достоинства. Одно это делает неприемлемым для Тбилиси соответствие своей внешней политики европейскому курсу. РФ с пониманием воспринимает попытки руководства страны покончить с диктатом извне, добавила Захарова. "Москва открыта к расширению сотрудничества там, где оно приносит обоюдную выгоду и выстраивается на взаимоуважительной основе", – подчеркнула она.
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видео, мультимедиа, россия, мид рф, мария захарова, видео
видео, мультимедиа, россия, мид рф, мария захарова, видео
Москва готова расширять сотрудничество с Тбилиси – Мария Захарова
19:29 10.06.2026 (обновлено: 19:53 10.06.2026)
Москва открыта к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Тбилиси, который твердо сопротивляется европейскому диктату во внешней политике, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ дипломат отметила, что власти Грузии, похоже, сделали твердый выбор в пользу возвращения стране суверенитета и достоинства. Одно это делает неприемлемым для Тбилиси соответствие своей внешней политики европейскому курсу.
РФ с пониманием воспринимает попытки руководства страны покончить с диктатом извне, добавила Захарова. "Москва открыта к расширению сотрудничества там, где оно приносит обоюдную выгоду и выстраивается на взаимоуважительной основе", – подчеркнула она.