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Москва готова расширять сотрудничество с Тбилиси, сопротивляющимся диктату Европы – МИД

Москва готова расширять сотрудничество с Тбилиси, сопротивляющимся диктату Европы – МИД

Sputnik Грузия

На брифинге для СМИ дипломат отметила, что власти Грузии, похоже, сделали твердый выбор в пользу возвращения стране суверенитета и достоинства 10.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-10T14:14+0400

2026-06-10T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Москва открыта к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Тбилиси, который твердо сопротивляется европейскому диктату во внешней политике, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На брифинге для СМИ дипломат отметила, что власти Грузии, похоже, сделали твердый выбор в пользу возвращения стране суверенитета и достоинства. Одно это делает неприемлемым для Тбилиси соответствие своей внешней политики европейскому курсу. РФ с пониманием воспринимает попытки руководства страны покончить с диктатом извне, добавила Захарова. "Москва открыта к расширению сотрудничества там, где оно приносит обоюдную выгоду и выстраивается на взаимоуважительной основе", – подчеркнула она.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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