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Москва готова расширять сотрудничество с Тбилиси, сопротивляющимся диктату Европы – МИД
Москва готова расширять сотрудничество с Тбилиси, сопротивляющимся диктату Европы – МИД
Sputnik Грузия
На брифинге для СМИ дипломат отметила, что власти Грузии, похоже, сделали твердый выбор в пользу возвращения стране суверенитета и достоинства 10.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-10T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Москва открыта к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Тбилиси, который твердо сопротивляется европейскому диктату во внешней политике, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На брифинге для СМИ дипломат отметила, что власти Грузии, похоже, сделали твердый выбор в пользу возвращения стране суверенитета и достоинства. Одно это делает неприемлемым для Тбилиси соответствие своей внешней политики европейскому курсу. РФ с пониманием воспринимает попытки руководства страны покончить с диктатом извне, добавила Захарова. "Москва открыта к расширению сотрудничества там, где оно приносит обоюдную выгоду и выстраивается на взаимоуважительной основе", – подчеркнула она.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, россия, грузия, европа, москва, тбилиси, мария захарова, мид россии
Москва готова расширять сотрудничество с Тбилиси, сопротивляющимся диктату Европы – МИД
14:14 10.06.2026 (обновлено: 14:42 10.06.2026)
На брифинге для СМИ дипломат отметила, что власти Грузии, похоже, сделали твердый выбор в пользу возвращения стране суверенитета и достоинства
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Москва открыта к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Тбилиси, который твердо сопротивляется европейскому диктату во внешней политике, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ дипломат отметила, что власти Грузии, похоже, сделали твердый выбор в пользу возвращения стране суверенитета и достоинства. Одно это делает неприемлемым для Тбилиси соответствие своей внешней политики европейскому курсу. РФ с пониманием воспринимает попытки руководства страны покончить с диктатом извне, добавила Захарова.
"Москва открыта к расширению сотрудничества там, где оно приносит обоюдную выгоду и выстраивается на взаимоуважительной основе", – подчеркнула она.