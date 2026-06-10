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Мотоциклов в Грузии становится все больше – видео
Мотоциклов в Грузии становится все больше – видео
Sputnik Грузия
В Грузии насчитывается сегодня около 125 тысяч мототранспортных средств. В эту категорию входят мотоциклы, скутеры и мопеды, а также квадроциклы 10.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-10T15:52+0400
2026-06-10T15:52+0400
2026-06-10T16:04+0400
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Популярность двухколесного транспорта в стране очень выросла за последние годы, особенно в городах, где часто возникают пробки и заторы. Общий автопарк страны превышает два миллиона, эти статистические данные учитывают и мототранспортные средства.Двухколесный транспорт также пользуется популярностью у служб доставки и курьеров, которые сегодня активно работают во многих крупных населенных пунктах страны.Мопедам и мотоциклам в Грузии разрешено движение по автобусным полосам – это немаловажно с точки зрения удобства передвижения по городу, особенно когда полосы для обычного транспорта перегружены.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, транспорт, транспорт в грузии, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, видеоклуб , видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, транспорт, транспорт в грузии, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, видеоклуб , видео
Мотоциклов в Грузии становится все больше – видео
15:52 10.06.2026 (обновлено: 16:04 10.06.2026)
В Грузии насчитывается сегодня около 125 тысяч мототранспортных средств. В эту категорию входят мотоциклы, скутеры и мопеды, а также квадроциклы
Популярность двухколесного транспорта в стране очень выросла за последние годы, особенно в городах, где часто возникают пробки и заторы. Общий автопарк страны превышает два миллиона, эти статистические данные учитывают и мототранспортные средства.
Двухколесный транспорт также пользуется популярностью у служб доставки и курьеров, которые сегодня активно работают во многих крупных населенных пунктах страны.
Мопедам и мотоциклам в Грузии разрешено движение по автобусным полосам – это немаловажно с точки зрения удобства передвижения по городу, особенно когда полосы для обычного транспорта перегружены.