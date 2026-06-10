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Мотоциклов в Грузии становится все больше – видео

Мотоциклов в Грузии становится все больше – видео

Sputnik Грузия

В Грузии насчитывается сегодня около 125 тысяч мототранспортных средств. В эту категорию входят мотоциклы, скутеры и мопеды, а также квадроциклы 10.06.2026, Sputnik Грузия

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Популярность двухколесного транспорта в стране очень выросла за последние годы, особенно в городах, где часто возникают пробки и заторы. Общий автопарк страны превышает два миллиона, эти статистические данные учитывают и мототранспортные средства.Двухколесный транспорт также пользуется популярностью у служб доставки и курьеров, которые сегодня активно работают во многих крупных населенных пунктах страны.Мопедам и мотоциклам в Грузии разрешено движение по автобусным полосам – это немаловажно с точки зрения удобства передвижения по городу, особенно когда полосы для обычного транспорта перегружены.

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