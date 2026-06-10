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МВД: в Грузии за два дня задержали более сотни человек за наркопреступления

МВД: в Грузии за два дня задержали более сотни человек за наркопреступления

Sputnik Грузия

Среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранные граждане 10.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-10T16:17+0400

2026-06-10T16:17+0400

2026-06-10T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии за последние 48 часов в Тбилиси и регионах страны задержало по обвинению в наркопреступлениях 119 человек, в том числе 49 наркоторговцев, заявил глава департамента полиции Тбилиси Важа Сирадзе на брифинге. Среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранные граждане. В ходе обысков в автомобилях и жилых домах задержанных правоохранители изъяли крупные партии различных наркотических средств и психотропных веществ. Среди них – героин, кокаин, альфа-PVP, метадон, мефедрон, бупренорфин и другие вещества, указанные в качестве вещественных доказательств. Также были изъяты материалы, необходимые для расфасовки наркотических средств, деньги, предположительно полученные от продажи наркотиков, а также большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов. На основании постановления судьи правоохранители несколько раз проводили контрольные закупки наркотиков у задержанных. Полученные в результате следственных действий доказательства свидетельствуют о том, что задержанные систематически продавали наркотики. Им грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики