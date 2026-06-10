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На сколько выросли инвестиции в Грузию – новая статистика
На сколько выросли инвестиции в Грузию – новая статистика
Sputnik Грузия
Рост инвестиций в январе-марте 2026 года связан с увеличением показателей акционерного капитала и долговых обязательств 10.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-10T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2026 года, по предварительной оценке, вырос на 47,7% по сравнению с январем-мартом 2025 года и составил 271,2 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Рост инвестиций в январе-марте 2026 года связан с увеличением показателей акционерного капитала и долговых обязательств.Согласно статистике, в этот период акционерный капитал составил 101,6 миллиона долларов, на 178,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля в инвестициях – 37,5%.Что касается долговых обязательств, в которых отражаются торговые кредиты и займы, они составили 23,8 миллиона долларов, в то время как в январе-марте 2025 года – 5,9 миллиона долларов.Кроме того, в этот период реинвестиции сократились на 4,7% и составили 145,8 миллиона долларов. Доля в инвестициях – 53,8%.Инвестиции также поступили из Азербайджана, Маршалловых островов, Германии, России, Мальты, Японии, Китая и других стран.Куда вкладывают?Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом квартале 2026 года были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также информация и коммуникация.Инвестиции также направлялись в сферы энергетики и торговли.Инвестиционная политикаСогласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново: в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, а страна будет по-новому позиционирована.При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.Также в этот период будет принят новый закон "О предпринимателях", отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениями к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020 году снизился на 56,4% по сравнению с 2019-м и составил 596,2 миллиона долларов.Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,3 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, инвестиции
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, инвестиции
На сколько выросли инвестиции в Грузию – новая статистика
09:01 10.06.2026 (обновлено: 09:22 10.06.2026)
Рост инвестиций в январе-марте 2026 года связан с увеличением показателей акционерного капитала и долговых обязательств
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2026 года, по предварительной оценке, вырос на 47,7% по сравнению с январем-мартом 2025 года и составил 271,2 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Рост инвестиций в январе-марте 2026 года связан с увеличением показателей акционерного капитала и долговых обязательств.
Согласно статистике, в этот период акционерный капитал составил 101,6 миллиона долларов, на 178,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля в инвестициях – 37,5%.
Что касается долговых обязательств, в которых отражаются торговые кредиты и займы, они составили 23,8 миллиона долларов, в то время как в январе-марте 2025 года – 5,9 миллиона долларов.
Кроме того, в этот период реинвестиции сократились на 4,7% и составили 145,8 миллиона долларов. Доля в инвестициях – 53,8%.
Инвестиции также поступили из Азербайджана, Маршалловых островов, Германии, России, Мальты, Японии, Китая и других стран.
Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом квартале 2026 года были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также информация и коммуникация.
Инвестиции также направлялись в сферы энергетики и торговли.
Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново: в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, а страна будет по-новому позиционирована.
При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.
Также в этот период будет принят новый закон "О предпринимателях", отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениями к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.
В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.
На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020 году снизился на 56,4% по сравнению с 2019-м и составил 596,2 миллиона долларов.
Прямые иностранные инвестиции в 2021-2025 годах
Год
Объем, млн долларов
Рост, %
2021
1 264,9
112,2
2022
2 224,2
75,8
2023
1 928,5
-13,3
2024
1 569,3
-18,6
2025
1 688,7
7,6
Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,3 миллиарда долларов.