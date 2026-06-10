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На сколько выросли инвестиции в Грузию – новая статистика

На сколько выросли инвестиции в Грузию – новая статистика

Sputnik Грузия

Рост инвестиций в январе-марте 2026 года связан с увеличением показателей акционерного капитала и долговых обязательств 10.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-10T09:01+0400

2026-06-10T09:01+0400

2026-06-10T09:22+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2026 года, по предварительной оценке, вырос на 47,7% по сравнению с январем-мартом 2025 года и составил 271,2 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Рост инвестиций в январе-марте 2026 года связан с увеличением показателей акционерного капитала и долговых обязательств.Согласно статистике, в этот период акционерный капитал составил 101,6 миллиона долларов, на 178,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля в инвестициях – 37,5%.Что касается долговых обязательств, в которых отражаются торговые кредиты и займы, они составили 23,8 миллиона долларов, в то время как в январе-марте 2025 года – 5,9 миллиона долларов.Кроме того, в этот период реинвестиции сократились на 4,7% и составили 145,8 миллиона долларов. Доля в инвестициях – 53,8%.Инвестиции также поступили из Азербайджана, Маршалловых островов, Германии, России, Мальты, Японии, Китая и других стран.Куда вкладывают?Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом квартале 2026 года были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также информация и коммуникация.Инвестиции также направлялись в сферы энергетики и торговли.Инвестиционная политикаСогласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново: в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, а страна будет по-новому позиционирована.При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.Также в этот период будет принят новый закон "О предпринимателях", отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениями к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020 году снизился на 56,4% по сравнению с 2019-м и составил 596,2 миллиона долларов.Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,3 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, инвестиции