https://sputnik-georgia.ru/20260610/osuzhdennye-za-shturm-dvortsa-prezidenta-v-gruzii-prodolzhayut-idti-na-sdelku-so-sledstviem-299081468.html

Осужденные за штурм дворца президента в Грузии продолжают идти на сделку со следствием

Осужденные за штурм дворца президента в Грузии продолжают идти на сделку со следствием

Sputnik Грузия

Все они признали вину и получат по три года условного заключения 10.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-10T19:20+0400

2026-06-10T19:20+0400

2026-06-10T19:20+0400

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акции протеста

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. На процессуальную сделку со следствием по делу о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября 2025 года пошли уже 22 из 64 обвиняемых. Восемь из них – Александр Хабеишвили, Бека Келехсашвили, Георгий Мумладзе, Мамука Лачубидзе, Гуриел Кардава, Автандил Сурманидзе и Вахтанг Пицхелаури – выходят на свободу в среду, 10 июня. Они проходят по эпизоду насилия на территории администрации президента. Еще шесть человек – Георгий Коркия, Георгий Руруа, Хвича Гогохия, Леван Джикия, Лаша Иванадзе и Серго Мегрелишвили – покинут тюрьму в ближайшие дни. Они проходят по делу о разгроме на улице, прилегающей к зданию администрации. Все они признали вину и получат по три года условного заключения. Накануне суд на основании процессуальной сделки на тех же условиях освободил уже восемь человек. Речь идет о Еве Шаншиашвили, Александре Гоголадзе, Гоче Каташвили, Сулхане Абралава, Рамазе Джорбенадзе, Джандри Тиркия, Геннадии Келихашвили и Давиде Гурцкая. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив таким образом о "передаче власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала 64 участника акции, в том числе пятерых организаторов. Задержанным были предъявлены обвинения по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Тбилисский городской суд 7 мая приговорил организаторов штурма администрации президента Грузии 4 октября 2025 года к длительным срокам заключения. В частности, оппозиционеры Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Паата Манджгаладзе получили по семь лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, тбилиси, паата бурчуладзе, ираклий надирадзе, тбилисский городской суд, акции протеста