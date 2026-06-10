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Ожидали ли вы открытия железнодорожного сообщения между Грузией и Азербайджаном?
Ожидали ли вы открытия железнодорожного сообщения между Грузией и Азербайджаном?
Sputnik Грузия
Несколько лет железнодорожное сообщение между Баку и Тбилиси было приостановлено. Внезапно по соглашению правительств оно было не только восстановлено, но и... 10.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-10T14:31+0400
2026-06-10T14:31+0400
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Несколько лет железнодорожное сообщение между Баку и Тбилиси было приостановлено. Внезапно по соглашению правительств оно было не только восстановлено, но и сами вагоны были обновлены в соответствии с международными стандартами, а билеты подорожали в несколько раз.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, ждали ли они восстановления этого железнодорожного сообщения. Большинство ответило: да.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, азербайджан, баку, тбилиси, инфографика, инфографика
грузия, новости, экономика, азербайджан, баку, тбилиси, инфографика, инфографика
Ожидали ли вы открытия железнодорожного сообщения между Грузией и Азербайджаном?
Несколько лет железнодорожное сообщение между Баку и Тбилиси было приостановлено. Внезапно по соглашению правительств оно было не только восстановлено, но и сами вагоны были обновлены в соответствии с международными стандартами, а билеты подорожали в несколько раз.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, ждали ли они восстановления этого железнодорожного сообщения. Большинство ответило: да.