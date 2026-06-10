https://sputnik-georgia.ru/20260610/prokuratura-gruzii-obvinyaemyy-prisvoil-pochti-million-lari-prodav-pyat-kvartir-299088139.html
Прокуратура Грузии: обвиняемый присвоил почти миллион лари, продав пять квартир
Прокуратура Грузии: обвиняемый присвоил почти миллион лари, продав пять квартир
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В случае обвинительного приговора ему грозит до 11 лет тюрьмы 10.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-10T20:21+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу в мошенничестве и присвоении средств в крупном размере – речь идет о сумме в 836 тысяч лари, говорится в распространенном ведомством заявлении. По версии следствия, обвиняемый убедил потерпевшую инвестировать деньги в покупку недвижимости, пообещав помочь в накоплении материальных активов. После чего он продал пять квартир в Тбилиси, ранее приобретенных за счет денег потерпевшей, и присвоил вырученные средства на общую сумму 836 880 лари. Обвиняемый задержан на основании постановления суда. Ему предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и присвоении средств, совершенных в крупном размере. В случае обвинительного приговора ему грозит до 11 лет тюрьмы. Прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости
Прокуратура Грузии: обвиняемый присвоил почти миллион лари, продав пять квартир
В случае обвинительного приговора ему грозит до 11 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу в мошенничестве и присвоении средств в крупном размере – речь идет о сумме в 836 тысяч лари, говорится в распространенном ведомством заявлении.
По версии следствия, обвиняемый убедил потерпевшую инвестировать деньги в покупку недвижимости, пообещав помочь в накоплении материальных активов.
После чего он продал пять квартир в Тбилиси, ранее приобретенных за счет денег потерпевшей, и присвоил вырученные средства на общую сумму 836 880 лари.
Обвиняемый задержан на основании постановления суда. Ему предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и присвоении средств, совершенных в крупном размере. В случае обвинительного приговора ему грозит до 11 лет тюрьмы.
Прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.