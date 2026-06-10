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Сколько грузов обработал крупнейший порт Грузии

Сколько грузов обработал крупнейший порт Грузии

Sputnik Грузия

Многофункциональный Потийский порт служит морскими воротами для международной торговли Грузии, Армении и Азербайджана 10.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-10T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Крупнейший морской порт Поти на западе Грузии обработал 277 081 TEU-контейнер в январе-мае 2026 года, превысив показатель аналогичного периода 2025 года на 8,3%, а 2024 года – на 22,8%, говорится в сообщении медиаплатформы BMG.Порт Поти является крупнейшим морским портом Грузии. Он обрабатывает наливные и сухие грузы, пассажирские паромы и обеспечивает 85% контейнерных перевозок страны.По информации APM Terminals Poti, в январе-мае 2025 года объем обработанных портом контейнеров составил 255 874 TEU, а за тот же период 2024 года – 225 602 TEU.За отчетный период выросло и число контейнеровозов, заходивших в порт.За пять месяцев 2026 года APM Terminals Poti принял 172 контейнеровоза, за аналогичный период 2025 года – 139, а 2024 года – 131.По данным администрации порта, положительная динамика наблюдается и в сегменте генеральных грузов. С начала 2026 года было переработано 160 857 тонн таких грузов, что превышает показатель 2025 года – 128 828 тонн и значительно выше уровня 2024 года – 90 281 тонна.Кроме того, объем грузов, перевезенных паромами за первые пять месяцев 2026 года, составил 80 765 тонн. В 2025 году этот показатель составлял 69 123 тонны, а в 2024 году – 80 265 тонн.В то же время за этот период было обработано 6 149 автомобильных контейнеров, что меньше, чем в предыдущие годы. В 2025 году было обработано 8 257 таких контейнеров, а в 2024 году – 8 134.Потийский порт сегодняМногофункциональный Потийский порт располагает 15 причалами общей длиной 2,9 тысячи метров, более чем 20 портовыми кранами и 17 километрами железнодорожных путей.Он служит морскими воротами для международной торговли Грузии, Армении и Азербайджана, обеспечивает прямое паромное сообщение с черноморскими портами Украины, России и Болгарии, а также связан с национальной железнодорожной сетью, которая соединяет все ключевые города Грузии.Международная компания APM Terminals, входящая в группу датского холдинга A.P. Moller-Maersk, владеет Потийским портом с 2011 года.С момента приобретения порта APM Terminals инвестировала более 80 миллионов долларов в модернизацию устаревшей портовой инфраструктуры и сервисных объектов, включая строительство нового таможенного центра, а также новых железнодорожных и грузовых мощностей.В мае 2013 года был открыт зерноперерабатывающий терминал мощностью 500 тысяч тонн в год, что создало альтернативный маршрут для экспорта пшеницы из Центральной Азии в Черноморский и Средиземноморский регионы. В 2014 году вслед за этим начал работу новый внутренний контейнерный терминал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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