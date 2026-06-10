https://sputnik-georgia.ru/20260610/teper-uzhe-ofitsialno--shkoly-gruzii-obyazhut-polzovatsya-edinymi-uchebnikami-299076668.html

Теперь уже официально – школы Грузии обяжут пользоваться едиными учебниками

Теперь уже официально – школы Грузии обяжут пользоваться едиными учебниками

Sputnik Грузия

Новшеством станет разделение учебников на несколько частей, чтобы облегчить школьные сумки учащихся 10.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-10T18:19+0400

2026-06-10T18:19+0400

2026-06-10T18:19+0400

общество

грузия

новости

тбилиси

гиви миканадзе

реформа системы образования в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1a/278973102_356:213:1898:1080_1920x0_80_0_0_c9ea628f0509bb6fe047be11b30597ae.jpg

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Парламент Грузии утвердил в первом чтении поправки в закон "Об общем образовании", согласно которым все образовательные учреждения страны должны будут использовать единые учебники для школьников.Полный переход на общие учебники, утвержденные министерством образования, планируется в 2028/2029 учебном году.Поправки вступят в силу с 15 июня 2026 года.Министерство образования анонсировало переход на новые учебники, единые для всех школ Грузии, в начале 2026 года.Ранее министр образования Гиви Миканадзе заявил, что уже с нового учебного года единые для всех школ учебники получат ученики первых, седьмых и десятых классов. На первом этапе это будут учебники по грузинскому языку, истории, географии, химии, биологии, физике и математике.Новшеством станет разделение учебников на несколько частей, чтобы облегчить школьные сумки учащихся.В Грузии школьное образование называется общим образованием. Согласно грузинскому законодательству, "общее образование – это образование, целью которого является воспитание гражданина Грузии и подготовка его к профессиональной и общественной жизни после завершения общего образования".Школьное образование делится на три этапа:· начальное – с первого по шестой класс;· базовое – с седьмого по девятый класс;· среднее – десятый и одиннадцатый класс.С 2028 года также вводится 12-й класс – по выбору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, тбилиси, гиви миканадзе, реформа системы образования в грузии