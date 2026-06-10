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Теперь уже официально – школы Грузии обяжут пользоваться едиными учебниками
Теперь уже официально – школы Грузии обяжут пользоваться едиными учебниками
Sputnik Грузия
Новшеством станет разделение учебников на несколько частей, чтобы облегчить школьные сумки учащихся 10.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-10T18:19+0400
2026-06-10T18:19+0400
2026-06-10T18:19+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Парламент Грузии утвердил в первом чтении поправки в закон "Об общем образовании", согласно которым все образовательные учреждения страны должны будут использовать единые учебники для школьников.Полный переход на общие учебники, утвержденные министерством образования, планируется в 2028/2029 учебном году.Поправки вступят в силу с 15 июня 2026 года.Министерство образования анонсировало переход на новые учебники, единые для всех школ Грузии, в начале 2026 года.Ранее министр образования Гиви Миканадзе заявил, что уже с нового учебного года единые для всех школ учебники получат ученики первых, седьмых и десятых классов. На первом этапе это будут учебники по грузинскому языку, истории, географии, химии, биологии, физике и математике.Новшеством станет разделение учебников на несколько частей, чтобы облегчить школьные сумки учащихся.В Грузии школьное образование называется общим образованием. Согласно грузинскому законодательству, "общее образование – это образование, целью которого является воспитание гражданина Грузии и подготовка его к профессиональной и общественной жизни после завершения общего образования".Школьное образование делится на три этапа:· начальное – с первого по шестой класс;· базовое – с седьмого по девятый класс;· среднее – десятый и одиннадцатый класс.С 2028 года также вводится 12-й класс – по выбору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, грузия, новости, тбилиси, гиви миканадзе, реформа системы образования в грузии
общество, грузия, новости, тбилиси, гиви миканадзе, реформа системы образования в грузии
Теперь уже официально – школы Грузии обяжут пользоваться едиными учебниками
Новшеством станет разделение учебников на несколько частей, чтобы облегчить школьные сумки учащихся
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Парламент Грузии утвердил в первом чтении поправки в закон "Об общем образовании", согласно которым все образовательные учреждения страны должны будут использовать единые учебники для школьников.
Полный переход на общие учебники, утвержденные министерством образования, планируется в 2028/2029 учебном году.
Поправки вступят в силу с 15 июня 2026 года.
Министерство образования анонсировало переход на новые учебники, единые для всех школ Грузии, в начале 2026 года.
Ранее министр образования Гиви Миканадзе заявил, что уже с нового учебного года единые для всех школ учебники получат ученики первых, седьмых и десятых классов. На первом этапе это будут учебники по грузинскому языку, истории, географии, химии, биологии, физике и математике.
Новшеством станет разделение учебников на несколько частей, чтобы облегчить школьные сумки учащихся.
В Грузии школьное образование называется общим образованием. Согласно грузинскому законодательству, "общее образование – это образование, целью которого является воспитание гражданина Грузии и подготовка его к профессиональной и общественной жизни после завершения общего образования".
Школьное образование делится на три этапа:
· начальное – с первого по шестой класс;
· базовое – с седьмого по девятый класс;
· среднее – десятый и одиннадцатый класс.
С 2028 года также вводится 12-й класс – по выбору.