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Удовольствие для любителей сладкого: производство мороженого в Грузии – видео

Удовольствие для любителей сладкого: производство мороженого в Грузии – видео

Sputnik Грузия

Внутренний рынок мороженого в Грузии традиционно имел ярко выраженную сезонность, но в последние годы мороженое пользуется популярностью в стране в любое время... 10.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-10T14:58+0400

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Местные бренды масштабируются и сегодня составляют серьезную конкуренцию импортному мороженому. Грузия производит все больше собственного мороженого разных видов, с каждым годом появляется все больше новых предприятий. При этом растет экспорт этой продукции в соседние страны – Азербайджан и Армению.Грузинское мороженое – это еще и уникальный крафтовый десерт, известный своими смелыми экспериментами с местными ингредиентами: от традиционных кахетинских вин до чурчхелы, мацони и специй. Делают мороженое даже со вкусом сыра с плесенью, аджики и меда с лавандой.

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