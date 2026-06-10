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Удовольствие для любителей сладкого: производство мороженого в Грузии – видео
Удовольствие для любителей сладкого: производство мороженого в Грузии – видео
Sputnik Грузия
Внутренний рынок мороженого в Грузии традиционно имел ярко выраженную сезонность, но в последние годы мороженое пользуется популярностью в стране в любое время... 10.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-10T14:58+0400
2026-06-10T14:58+0400
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Местные бренды масштабируются и сегодня составляют серьезную конкуренцию импортному мороженому. Грузия производит все больше собственного мороженого разных видов, с каждым годом появляется все больше новых предприятий. При этом растет экспорт этой продукции в соседние страны – Азербайджан и Армению.Грузинское мороженое – это еще и уникальный крафтовый десерт, известный своими смелыми экспериментами с местными ингредиентами: от традиционных кахетинских вин до чурчхелы, мацони и специй. Делают мороженое даже со вкусом сыра с плесенью, аджики и меда с лавандой.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , торговля, производи в грузии, мороженое, лето, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , торговля, производи в грузии, мороженое, лето, видео
Удовольствие для любителей сладкого: производство мороженого в Грузии – видео
14:58 10.06.2026 (обновлено: 15:09 10.06.2026)
Внутренний рынок мороженого в Грузии традиционно имел ярко выраженную сезонность, но в последние годы мороженое пользуется популярностью в стране в любое время года
Местные бренды масштабируются и сегодня составляют серьезную конкуренцию импортному мороженому. Грузия производит все больше собственного мороженого разных видов, с каждым годом появляется все больше новых предприятий. При этом растет экспорт этой продукции в соседние страны – Азербайджан и Армению.
Грузинское мороженое – это еще и уникальный крафтовый десерт, известный своими смелыми экспериментами с местными ингредиентами: от традиционных кахетинских вин до чурчхелы, мацони и специй. Делают мороженое даже со вкусом сыра с плесенью, аджики и меда с лавандой.