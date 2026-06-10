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https://sputnik-georgia.ru/20260610/v-turtsii-otmetili-den-nezavisimosti-gruzii-299079311.html
В Турции отметили День независимости Грузии
В Турции отметили День независимости Грузии
Sputnik Грузия
В церемонии приняли участие представители турецких властей, дипломатического корпуса, международных организаций, деловых кругов и грузинской диаспоры 10.06.2026, Sputnik Грузия
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2026-06-10T15:16+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. В Стамбуле, в историческом комплексе Цистерна Базилика, состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню независимости Грузии, а также концерт женского камерного хора из Гори, говорится в сообщении на сайте МИД Грузии. С приветственным словом перед публикой выступила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Она подчеркнула историческое значение Дня независимости и отметила важность сохранения национальной идентичности Грузии. "День независимости – это повод задуматься о многовековой и богатой истории Грузии. Находясь на перекрестке цивилизаций, страна на протяжении веков сохраняла свою идентичность, язык и уникальное культурное наследие", – заявила Бочоришвили. Глава МИД также отметила стратегическое партнерство между Грузией и Турцией и подчеркнула значимость регионального сотрудничества. По ее словам, прошедшая в Стамбуле трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, Грузии и Азербайджана стала подтверждением общего подхода к развитию взаимодействия в регионе. Отдельно министр напомнила о председательстве Грузии в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), подчеркнув важность диалога в Черноморском регионе. Также на мероприятии выступили министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар и генеральный консул Грузии в Стамбуле Александр Джишкариани. Почетным гостем стал генеральный секретарь ОЧЭС Лазар Команеску. В церемонии приняли участие представители турецких властей, дипломатического корпуса, международных организаций, деловых кругов и грузинской диаспоры. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, турция, стамбул, тбилиси, александр джишкариани, мака бочоришвили, очэс, день независимости грузии
грузия, новости, турция, стамбул, тбилиси, александр джишкариани, мака бочоришвили, очэс, день независимости грузии

В Турции отметили День независимости Грузии

15:16 10.06.2026
© https://mfa.gov.ge/В Турции отметили День независимости Грузии
В Турции отметили День независимости Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 10.06.2026
© https://mfa.gov.ge/
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В церемонии приняли участие представители турецких властей, дипломатического корпуса, международных организаций, деловых кругов и грузинской диаспоры
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. В Стамбуле, в историческом комплексе Цистерна Базилика, состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню независимости Грузии, а также концерт женского камерного хора из Гори, говорится в сообщении на сайте МИД Грузии.
С приветственным словом перед публикой выступила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Она подчеркнула историческое значение Дня независимости и отметила важность сохранения национальной идентичности Грузии.
"День независимости – это повод задуматься о многовековой и богатой истории Грузии. Находясь на перекрестке цивилизаций, страна на протяжении веков сохраняла свою идентичность, язык и уникальное культурное наследие", – заявила Бочоришвили.
© https://mfa.gov.ge/В Турции отметили День независимости Грузии
В Турции отметили День независимости Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 10.06.2026
В Турции отметили День независимости Грузии
© https://mfa.gov.ge/
Глава МИД также отметила стратегическое партнерство между Грузией и Турцией и подчеркнула значимость регионального сотрудничества. По ее словам, прошедшая в Стамбуле трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, Грузии и Азербайджана стала подтверждением общего подхода к развитию взаимодействия в регионе.
Отдельно министр напомнила о председательстве Грузии в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), подчеркнув важность диалога в Черноморском регионе.

"В настоящее время Грузия председательствует в Организации Черноморского экономического сотрудничества, и мы продолжаем поддерживать развитие диалога и сотрудничества в Черноморском регионе", – сказала она.

Также на мероприятии выступили министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар и генеральный консул Грузии в Стамбуле Александр Джишкариани. Почетным гостем стал генеральный секретарь ОЧЭС Лазар Команеску.
© https://mfa.gov.ge/В Турции отметили День независимости Грузии
В Турции отметили День независимости Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 10.06.2026
В Турции отметили День независимости Грузии
© https://mfa.gov.ge/
В церемонии приняли участие представители турецких властей, дипломатического корпуса, международных организаций, деловых кругов и грузинской диаспоры.
Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.
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