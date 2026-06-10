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В Турции отметили День независимости Грузии

В Турции отметили День независимости Грузии

Sputnik Грузия

В церемонии приняли участие представители турецких властей, дипломатического корпуса, международных организаций, деловых кругов и грузинской диаспоры 10.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-10T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. В Стамбуле, в историческом комплексе Цистерна Базилика, состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню независимости Грузии, а также концерт женского камерного хора из Гори, говорится в сообщении на сайте МИД Грузии. С приветственным словом перед публикой выступила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Она подчеркнула историческое значение Дня независимости и отметила важность сохранения национальной идентичности Грузии. "День независимости – это повод задуматься о многовековой и богатой истории Грузии. Находясь на перекрестке цивилизаций, страна на протяжении веков сохраняла свою идентичность, язык и уникальное культурное наследие", – заявила Бочоришвили. Глава МИД также отметила стратегическое партнерство между Грузией и Турцией и подчеркнула значимость регионального сотрудничества. По ее словам, прошедшая в Стамбуле трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, Грузии и Азербайджана стала подтверждением общего подхода к развитию взаимодействия в регионе. Отдельно министр напомнила о председательстве Грузии в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), подчеркнув важность диалога в Черноморском регионе. Также на мероприятии выступили министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар и генеральный консул Грузии в Стамбуле Александр Джишкариани. Почетным гостем стал генеральный секретарь ОЧЭС Лазар Команеску. В церемонии приняли участие представители турецких властей, дипломатического корпуса, международных организаций, деловых кругов и грузинской диаспоры. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, турция, стамбул, тбилиси, александр джишкариани, мака бочоришвили, очэс, день независимости грузии