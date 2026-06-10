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Выдворение вместо УДО – новые правила для иностранных заключенных

Выдворение вместо УДО – новые правила для иностранных заключенных

Sputnik Грузия

По данным на 1 мая 2026 года, в исправительных учреждениях Грузии содержатся рекордные 1 762 иностранных гражданина из 67 государств 10.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-10T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Тюрьмы Грузии будут обязаны обращаться в советы пенитенциарной службы по вопросу пересмотра наказания для выдворения осужденного иностранца. Соответствующие поправки рассматривает парламент Грузии.Согласно поправкам, речь идет об иностранных гражданах, отбывающих наказание в местах лишения свободы, которые уже отбыли часть срока и могут претендовать на смягчение меры наказания, за исключением лиц, совершивших особо тяжкие преступления.В таких случаях вместо замены оставшейся части наказания на условно-досрочное освобождение будет применяться выдворение на срок, равный неотбытой части заключения.При рассмотрении вопроса о замене тюремного наказания выдворением советы будут учитывать поведение заключенного в тюрьме, характер совершенного преступления и другие обстоятельства дела.По данным на 1 мая 2026 года, в тюрьмах Грузии находятся 1 762 иностранных гражданина, из которых 1 182 отбывают различные сроки наказания. С 1 января по 1 мая 2026 года число иностранных заключенных увеличилось на 13,3%, а за год – с 1 мая 2025 года по 1 мая 2026 года – на 54,2%.Среди осужденных иностранцев большинство составляют граждане Турции – 368 человек, России – 138, Азербайджана – 121, Украины – 105 и Ирана – 66.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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