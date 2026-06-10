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Захарова отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке: прямая трансляция
Захарова отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке: прямая трансляция
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке. Прямая трансляция. 10.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-10T11:20+0400
2026-06-10T11:20+0400
2026-06-10T11:27+0400
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видео, мультимедиа, россия, мария захарова, мид рф
видео, мультимедиа, россия, мария захарова, мид рф
Захарова отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке: прямая трансляция
11:20 10.06.2026 (обновлено: 11:27 10.06.2026)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке. Прямая трансляция.