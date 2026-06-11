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В кратере вулкана, у самолета и рядом с пирамидами: необычные футбольные поля в Мексике

В кратере вулкана, у самолета и рядом с пирамидами: необычные футбольные поля в Мексике

Sputnik Грузия

Настоящая футбольная душа Мексики раскрывается именно на полях, расположенных среди известных достопримечательностей страны. Смотрите в фотоленте Sputnik как... 11.06.2026, Sputnik Грузия

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В четверг 11 июня, матчем Мексика – ЮАР на знаменитой "Ацтеке" открывается Чемпионат мира по футболу. Пока весь мир прикован к главной арене турнира, Sputnik собрал самые необычные мексиканские поля, где футбол давно вышел за пределы привычных стадионов, смотрите в фотоленте.

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