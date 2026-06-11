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В кратере вулкана, у самолета и рядом с пирамидами: необычные футбольные поля в Мексике
В кратере вулкана, у самолета и рядом с пирамидами: необычные футбольные поля в Мексике
Sputnik Грузия
Настоящая футбольная душа Мексики раскрывается именно на полях, расположенных среди известных достопримечательностей страны. Смотрите в фотоленте Sputnik как... 11.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-11T15:17+0400
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В четверг 11 июня, матчем Мексика – ЮАР на знаменитой "Ацтеке" открывается Чемпионат мира по футболу. Пока весь мир прикован к главной арене турнира, Sputnik собрал самые необычные мексиканские поля, где футбол давно вышел за пределы привычных стадионов, смотрите в фотоленте.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, спорт, в мире, мексика, мехико
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, спорт, в мире, мексика, мехико
В кратере вулкана, у самолета и рядом с пирамидами: необычные футбольные поля в Мексике 15:17 11.06.2026 (обновлено: 14:10 12.06.2026)
Настоящая футбольная душа Мексики раскрывается именно на полях, расположенных среди известных достопримечательностей страны. Смотрите в фотоленте Sputnik как они выглядят
В четверг 11 июня, матчем Мексика – ЮАР на знаменитой "Ацтеке" открывается Чемпионат мира по футболу. Пока весь мир прикован к главной арене турнира, Sputnik собрал самые необычные мексиканские поля, где футбол давно вышел за пределы привычных стадионов, смотрите в фотоленте.
© REUTERS Raquel Cunha
Спортивное поле, известное как "Поле богов", расположенное внутри кратера вулкана Теока.
Спортивное поле, известное как "Поле богов", расположенное внутри кратера вулкана Теока.
© REUTERS Raquel Cunha
Футбольное поле рядом с фюзеляжем самолета в парке Авионета в Экатепеке, Мехико.
Футбольное поле рядом с фюзеляжем самолета в парке Авионета в Экатепеке, Мехико.
© REUTERS Raquel Cunha
Футбольное поле на Олимпийском стадионе Национального автономного университета Мексики.
Футбольное поле на Олимпийском стадионе Национального автономного университета Мексики.
© REUTERS Raquel Cunha
Футбольное поле, на котором парят воздушные шары недалеко от пирамид Теотиуакана на окраине Мехико.
Футбольное поле, на котором парят воздушные шары недалеко от пирамид Теотиуакана на окраине Мехико.
© REUTERS Raquel Cunha
Местные жители играют в футбол на полях в экологической зоне Хочимилько, состоящей из водных каналов и чинамп, или так называемых плавучих садов.
Местные жители играют в футбол на полях в экологической зоне Хочимилько, состоящей из водных каналов и чинамп, или так называемых плавучих садов.
© REUTERS Raquel Cunha
Фотография футбольного поля Лос-Пинос на холме Серро-де-ла-Кампана в Монтеррее.
Фотография футбольного поля Лос-Пинос на холме Серро-де-ла-Кампана в Монтеррее.
© REUTERS Raquel Cunha
Футбольное поле в районе Лас-Агилас, Мексика.
Футбольное поле в районе Лас-Агилас, Мексика.
© REUTERS Raquel Cunha
Спортивное поле на крыше филиала Costco в деловом районе Санта-Фе, Мехико.
Спортивное поле на крыше филиала Costco в деловом районе Санта-Фе, Мехико.
© REUTERS Raquel Cunha
Футбольное поле спортивного комплекса "Луис Дональдо Колосио" на фоне кратера вулкана Хико.
Футбольное поле спортивного комплекса "Луис Дональдо Колосио" на фоне кратера вулкана Хико.
© REUTERS Raquel Cunha
Искусственное футбольное поле в жилом комплексе в Монтеррее, Мексика.
Искусственное футбольное поле в жилом комплексе в Монтеррее, Мексика.