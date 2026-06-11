Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260611/299110630.html
В кратере вулкана, у самолета и рядом с пирамидами: необычные футбольные поля в Мексике
В кратере вулкана, у самолета и рядом с пирамидами: необычные футбольные поля в Мексике
Sputnik Грузия
Настоящая футбольная душа Мексики раскрывается именно на полях, расположенных среди известных достопримечательностей страны. Смотрите в фотоленте Sputnik как... 11.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-11T15:17+0400
2026-06-12T14:10+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
спорт
в мире
мексика
мехико
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/0c/299110809_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_bd6dd7330594be8854640403fa43c1f3.jpg
В четверг 11 июня, матчем Мексика – ЮАР на знаменитой "Ацтеке" открывается Чемпионат мира по футболу. Пока весь мир прикован к главной арене турнира, Sputnik собрал самые необычные мексиканские поля, где футбол давно вышел за пределы привычных стадионов, смотрите в фотоленте.
мексика
мехико
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/0c/299110809_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_7607389323deb36371e8cb2dbc639538.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, спорт, в мире, мексика, мехико
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, спорт, в мире, мексика, мехико

В кратере вулкана, у самолета и рядом с пирамидами: необычные футбольные поля в Мексике

15:17 11.06.2026 (обновлено: 14:10 12.06.2026)
Подписаться
Настоящая футбольная душа Мексики раскрывается именно на полях, расположенных среди известных достопримечательностей страны. Смотрите в фотоленте Sputnik как они выглядят
В четверг 11 июня, матчем Мексика – ЮАР на знаменитой "Ацтеке" открывается Чемпионат мира по футболу. Пока весь мир прикован к главной арене турнира, Sputnik собрал самые необычные мексиканские поля, где футбол давно вышел за пределы привычных стадионов, смотрите в фотоленте.
© REUTERS Raquel Cunha

Спортивное поле, известное как "Поле богов", расположенное внутри кратера вулкана Теока.

Спортивное поле, известное как &quot;Поле богов&quot;, расположенное внутри кратера вулкана Теока. - Sputnik Грузия
1/10
© REUTERS Raquel Cunha

Спортивное поле, известное как "Поле богов", расположенное внутри кратера вулкана Теока.

© REUTERS Raquel Cunha

Футбольное поле рядом с фюзеляжем самолета в парке Авионета в Экатепеке, Мехико.

Футбольное поле рядом с фюзеляжем самолета в парке Авионета в Экатепеке, Мехико. - Sputnik Грузия
2/10
© REUTERS Raquel Cunha

Футбольное поле рядом с фюзеляжем самолета в парке Авионета в Экатепеке, Мехико.

© REUTERS Raquel Cunha

Футбольное поле на Олимпийском стадионе Национального автономного университета Мексики.

Футбольное поле на Олимпийском стадионе Национального автономного университета Мексики. - Sputnik Грузия
3/10
© REUTERS Raquel Cunha

Футбольное поле на Олимпийском стадионе Национального автономного университета Мексики.

© REUTERS Raquel Cunha

Футбольное поле, на котором парят воздушные шары недалеко от пирамид Теотиуакана на окраине Мехико.

Футбольное поле, на котором парят воздушные шары недалеко от пирамид Теотиуакана на окраине Мехико. - Sputnik Грузия
4/10
© REUTERS Raquel Cunha

Футбольное поле, на котором парят воздушные шары недалеко от пирамид Теотиуакана на окраине Мехико.

© REUTERS Raquel Cunha

Местные жители играют в футбол на полях в экологической зоне Хочимилько, состоящей из водных каналов и чинамп, или так называемых плавучих садов.

Местные жители играют в футбол на полях в экологической зоне Хочимилько, состоящей из водных каналов и чинамп, или так называемых плавучих садов. - Sputnik Грузия
5/10
© REUTERS Raquel Cunha

Местные жители играют в футбол на полях в экологической зоне Хочимилько, состоящей из водных каналов и чинамп, или так называемых плавучих садов.

© REUTERS Raquel Cunha

Фотография футбольного поля Лос-Пинос на холме Серро-де-ла-Кампана в Монтеррее.

Фотография футбольного поля Лос-Пинос на холме Серро-де-ла-Кампана в Монтеррее. - Sputnik Грузия
6/10
© REUTERS Raquel Cunha

Фотография футбольного поля Лос-Пинос на холме Серро-де-ла-Кампана в Монтеррее.

© REUTERS Raquel Cunha

Футбольное поле в районе Лас-Агилас, Мексика.

Футбольное поле в районе Лас-Агилас, Мексика. - Sputnik Грузия
7/10
© REUTERS Raquel Cunha

Футбольное поле в районе Лас-Агилас, Мексика.

© REUTERS Raquel Cunha

Спортивное поле на крыше филиала Costco в деловом районе Санта-Фе, Мехико.

Спортивное поле на крыше филиала Costco в деловом районе Санта-Фе, Мехико. - Sputnik Грузия
8/10
© REUTERS Raquel Cunha

Спортивное поле на крыше филиала Costco в деловом районе Санта-Фе, Мехико.

© REUTERS Raquel Cunha

Футбольное поле спортивного комплекса "Луис Дональдо Колосио" на фоне кратера вулкана Хико.

Футбольное поле спортивного комплекса &quot;Луис Дональдо Колосио&quot; на фоне кратера вулкана Хико. - Sputnik Грузия
9/10
© REUTERS Raquel Cunha

Футбольное поле спортивного комплекса "Луис Дональдо Колосио" на фоне кратера вулкана Хико.

© REUTERS Raquel Cunha

Искусственное футбольное поле в жилом комплексе в Монтеррее, Мексика.

Искусственное футбольное поле в жилом комплексе в Монтеррее, Мексика. - Sputnik Грузия
10/10
© REUTERS Raquel Cunha

Искусственное футбольное поле в жилом комплексе в Монтеррее, Мексика.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0