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Борьба с незаконным майнингом в Сванети – полиция изъяла несколько десятков устройств
Борьба с незаконным майнингом в Сванети – полиция изъяла несколько десятков устройств
Sputnik Грузия
Власти Грузии 1 июня объявили о начале борьбы с незаконным майнингом криптовалют в муниципалитете Местиа 11.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-11T19:59+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Полиция изъяла еще 42 устройства для криптомайнинга в муниципалитете Местиа, в регионе Самегрело – Земо-Сванети, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным следствия, с помощью этих устройств местные жители систематически генерировали цифровую валюту и получали незаконный доход, самовольно потребляя большие объемы электроэнергии.Владельцам устройств грозит до трех лет лишения свободы. Их обвиняют в нарушении правил пользования энергоресурсами с использованием средств, создавших опасность для жизни или здоровья человека.Власти Грузии 1 июня объявили о начале борьбы с незаконным майнингом криптовалют в муниципалитете Местиа. Такая деятельность приводит к перегрузке электросетей и наносит ущерб энергетической системе, а также местным жителям.За первые три дня борьбы с незаконным майнингом было изъято 212 устройств.Проблема рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами в Местиа сохраняется с 2021 года. Район привлекает майнеров низкими тарифами на электроэнергию, установленными для предпринимателей, работающих в высокогорных регионах. Для населения электричество остается бесплатным.Для решения проблемы криптомайнинга правительство Грузии в июне 2026 года решило установить во всех селах Местиа счетчики электроэнергии. При этом для местных жителей электроэнергия останется бесплатной в пределах установленного лимита потребления. За объем, превышающий этот лимит, придется платить по тарифу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, самегрело-земо сванети, сванети, мвд грузии
Борьба с незаконным майнингом в Сванети – полиция изъяла несколько десятков устройств
Власти Грузии 1 июня объявили о начале борьбы с незаконным майнингом криптовалют в муниципалитете Местиа
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Полиция изъяла еще 42 устройства для криптомайнинга в муниципалитете Местиа, в регионе Самегрело – Земо-Сванети, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным следствия, с помощью этих устройств местные жители систематически генерировали цифровую валюту и получали незаконный доход, самовольно потребляя большие объемы электроэнергии.
Владельцам устройств грозит до трех лет лишения свободы. Их обвиняют в нарушении правил пользования энергоресурсами с использованием средств, создавших опасность для жизни или здоровья человека.
Власти Грузии 1 июня объявили о начале борьбы с незаконным майнингом криптовалют в муниципалитете Местиа. Такая деятельность приводит к перегрузке электросетей и наносит ущерб энергетической системе, а также местным жителям.
За первые три дня борьбы с незаконным майнингом было изъято 212 устройств.
Проблема рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами в Местиа сохраняется с 2021 года. Район привлекает майнеров низкими тарифами на электроэнергию, установленными для предпринимателей, работающих в высокогорных регионах. Для населения электричество остается бесплатным.
Для решения проблемы криптомайнинга правительство Грузии в июне 2026 года решило установить во всех селах Местиа счетчики электроэнергии. При этом для местных жителей электроэнергия останется бесплатной в пределах установленного лимита потребления. За объем, превышающий этот лимит, придется платить по тарифу.