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Будущее бывшей правящей партии "Единое национальное движение" вновь обсуждают в Грузии
Будущее бывшей правящей партии "Единое национальное движение" вновь обсуждают в Грузии
Sputnik Грузия
В ноябре 2025 года "Грузинская мечта" подала иск в Конституционный суд с требованием запрета ряда оппозиционных партий, включая "ЕНД" 11.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-11T13:53+0400
2026-06-11T13:53+0400
2026-06-11T13:53+0400
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михаил саакашвили
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ираклий кобахидзе
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Обсуждение будущего бывшей правящей партии "Единое национальное движение" после заявлений экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении, вновь стало темой политических комментариев в стране.Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о присоединении телеведущей Нануки Жоржолиани и ее команды к "Единому национальному движению" с целью проведения радикальных реформ и обновления партии. Саакашвили подчеркнул необходимость превращения ЕНД в "народную организацию", которая, по его словам, должна быть не узкоэлитарной группой, а объединением всех граждан."Что касается заявления президента Саакашвили об открытии, обновлении и реформировании “Национального движения”, я уже некоторое время говорю о необходимости позитивных перемен. Я приветствую его готовность, несмотря на многочисленные вызовы, начать этот процесс в партии", – написала председатель ЕНД Тина Бокучава.В то же время депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Тата Хведелиани резко раскритиковала участие Михаила Саакашвили в политических процессах."Мне непонятно, почему заключенный Саакашвили находится в таком привилегированном положении со стороны “Грузинской мечты”, что ему позволено активно участвовать в политике. Что происходит в их рядах – это их дело и, конечно же, дело “Мечты”", – заявила Хведелиани.Оппозиционный депутат считает, что "Грузинская мечта" не смогла бы так долго удерживаться у власти без постоянного вспомогательного ресурса в лице "Единого национального движения".Комментируя ситуацию внутри оппозиционного лагеря, она также отметила, что не располагает информацией о внутренних конфликтах между партиями."Для меня как представителя парламентской оппозиции такие процессы очень печальны. Однако я не могу подробно комментировать противостояние в их рядах – это было бы несерьезно с моей стороны. Я совершенно не владею информацией о том, почему эти партии постоянно ссорятся", – добавила Хведелиани.Позицию властей по отношению к "Единому национальному движению" ранее обозначил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, заявив, что упразднение ЕНД и партий-сателлитов будет способствовать здоровому развитию демократии.В ноябре 2025 года "Грузинская мечта" подала иск в Конституционный суд с требованием запрета ряда оппозиционных партий, включая ЕНД, "Коалицию за перемены" и "Сильную Грузию – Лело". Позже в этот список была добавлена и партия "Федералисты".В правящей партии также заявляют, что "Единое национальное движение" является печальным прошлым Грузии и не имеет шансов на возвращение в политическую жизнь страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, единое национальное движение, ираклий кобахидзе, тбилиси
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, единое национальное движение, ираклий кобахидзе, тбилиси
Будущее бывшей правящей партии "Единое национальное движение" вновь обсуждают в Грузии
В ноябре 2025 года "Грузинская мечта" подала иск в Конституционный суд с требованием запрета ряда оппозиционных партий, включая "ЕНД"
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Обсуждение будущего бывшей правящей партии "Единое национальное движение" после заявлений экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении, вновь стало темой политических комментариев в стране.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о присоединении телеведущей Нануки Жоржолиани и ее команды к "Единому национальному движению" с целью проведения радикальных реформ и обновления партии. Саакашвили подчеркнул необходимость превращения ЕНД в "народную организацию", которая, по его словам, должна быть не узкоэлитарной группой, а объединением всех граждан.
"Что касается заявления президента Саакашвили об открытии, обновлении и реформировании “Национального движения”, я уже некоторое время говорю о необходимости позитивных перемен. Я приветствую его готовность, несмотря на многочисленные вызовы, начать этот процесс в партии", – написала председатель ЕНД Тина Бокучава.
В то же время депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Тата Хведелиани резко раскритиковала участие Михаила Саакашвили в политических процессах.
"Мне непонятно, почему заключенный Саакашвили находится в таком привилегированном положении со стороны “Грузинской мечты”, что ему позволено активно участвовать в политике. Что происходит в их рядах – это их дело и, конечно же, дело “Мечты”", – заявила Хведелиани.
Оппозиционный депутат считает, что "Грузинская мечта" не смогла бы так долго удерживаться у власти без постоянного вспомогательного ресурса в лице "Единого национального движения".
Комментируя ситуацию внутри оппозиционного лагеря, она также отметила, что не располагает информацией о внутренних конфликтах между партиями.
"Для меня как представителя парламентской оппозиции такие процессы очень печальны. Однако я не могу подробно комментировать противостояние в их рядах – это было бы несерьезно с моей стороны. Я совершенно не владею информацией о том, почему эти партии постоянно ссорятся", – добавила Хведелиани.
Позицию властей по отношению к "Единому национальному движению" ранее обозначил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, заявив, что упразднение ЕНД и партий-сателлитов будет способствовать здоровому развитию демократии.
В ноябре 2025 года "Грузинская мечта" подала иск в Конституционный суд с требованием запрета ряда оппозиционных партий, включая ЕНД, "Коалицию за перемены" и "Сильную Грузию – Лело". Позже в этот список была добавлена и партия "Федералисты".
В правящей партии также заявляют, что "Единое национальное движение" является печальным прошлым Грузии и не имеет шансов на возвращение в политическую жизнь страны.