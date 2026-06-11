https://sputnik-georgia.ru/20260611/chto-dast-gruzii-vseobemlyuschee-strategicheskoe-partnerstvo-s-kitaem--mnenie-zamministra-299097112.html

Что даст Грузии всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китаем – мнение замминистра

Что даст Грузии всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китаем – мнение замминистра

Sputnik Грузия

Китай занимает третье место среди крупнейших торговых партнеров Грузии с долей 11,5% 11.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-11T14:54+0400

2026-06-11T14:54+0400

2026-06-11T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Китаем и Грузией позволяет углублять торгово-экономические отношения и значительно сближает две страны, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Тамар Иоселиани в эфире телеканала "Имеди".Президент Грузии Михаил Кавелашвили и председатель КНР Си Цзиньпин 9 июня совместно объявили о повышении двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.Как отметила замминистра, после перехода отношений на уровень стратегического партнерства в 2023 году были предприняты важные шаги по углублению экономических связей между двумя странами, что, по ее словам, вносит существенный вклад в развитие грузинской экономики и национального производства.По информации Иоселиани, в 2024-2025 годах двусторонний товарооборот увеличился примерно на 17-21%, а за первые четыре месяца 2026 года рост достиг беспрецедентных 45%.Китай занимает третье место среди крупнейших торговых партнеров Грузии с долей 11,5%. Кроме того, как отметила Иоселиани, в 2024 и 2025 годах Китай вышел на второе место по объему экспорта продукции обрабатывающей промышленности."Это действительно важные данные, которые свидетельствуют о том, что экономические связи в будущем будут еще больше укрепляться, и мы, конечно же, очень активно работаем в этом направлении с нашими китайскими партнерами и местными предприятиями", – сказала Иоселиани.Замглавы Минэкономики также подчеркнула, что Грузия стала первой страной в регионе, подписавшей соглашение о свободной торговле с Китаем в 2018 году. По ее словам, это соглашение стало важным и прогрессивным шагом, который дал мощный импульс переходу к новому этапу торгово-экономических отношений между странами, а его результаты отражаются в динамике ежегодного роста."По состоянию на январь-апрель 2026 года экспорт вырос втрое. Думаю, эти цифры дают нам возможность и основание предполагать, что 2026 год станет годом беспрецедентного роста в этом направлении, как и последующие годы", – отметила она.Грузия и КитайГрузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с туристической целью и находиться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, китай, тбилиси, михаил кавелашвили, си цзиньпин